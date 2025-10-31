СМИ: в Латвии проголосовали за выход из конвенции о защите женщин

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сейм (парламент) Латвии проголосовал за выход из международного договора, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин, известного как Стамбульская конвенция, учрежденная Советом Европы, сообщил портал Delfi.
По данным издания, ожесточенные дебаты в парламенте продолжались 12 часов. За утверждение законопроекта проголосовали 56 депутатов, против были 32, еще двое воздержались, уточнил портал.
Глава МВД Латвии отрицает планы массово депортировать россиян
16 октября, 15:08
Сторонники выхода из конвенции заявляли, что усматривают в ней давление для отказа от традиционных семейных ролей.
В течение десяти дней президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен подписать законопроект или вернуть его на повторное рассмотрение в сейм.
Ранее дипломаты Германии, Франции, Великобритании и еще 12 стран в письме, адресованном высшим должностным лицам Латвии, выразили озабоченность в связи с предстоящим решением сейма о выходе из Стамбульской конвенции.
Латвия ввела плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией
15 октября, 14:55