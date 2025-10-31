Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Латвии проголосовали за выход из конвенции о защите женщин - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/latviya-2051986861.html
СМИ: в Латвии проголосовали за выход из конвенции о защите женщин
СМИ: в Латвии проголосовали за выход из конвенции о защите женщин - РИА Новости, 31.10.2025
СМИ: в Латвии проголосовали за выход из конвенции о защите женщин
Сейм (парламент) Латвии проголосовал за выход из международного договора, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин, известного как Стамбульская... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T02:15:00+03:00
2025-10-31T02:15:00+03:00
в мире
латвия
германия
франция
эдгарс ринкевичс
совет европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103204/66/1032046697_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_c4b293b3831d3ada66efa9edbc9ee26a.jpg
https://ria.ru/20251016/latviya-2048632836.html
https://ria.ru/20251015/latviya-2048401757.html
латвия
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103204/66/1032046697_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_bdf88c9f815b712261cd8f78ddcb183f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, германия, франция, эдгарс ринкевичс, совет европы
В мире, Латвия, Германия, Франция, Эдгарс Ринкевичс, Совет Европы
СМИ: в Латвии проголосовали за выход из конвенции о защите женщин

Delfi: в Латвии проголосовали за выход из Стамбульской конвенции о защите женщин

CC BY-SA 2.0 / Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja / Saeimas sēžu zāleСейм Латвии
Сейм Латвии - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
CC BY-SA 2.0 / Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja / Saeimas sēžu zāle
Сейм Латвии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сейм (парламент) Латвии проголосовал за выход из международного договора, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин, известного как Стамбульская конвенция, учрежденная Советом Европы, сообщил портал Delfi.
По данным издания, ожесточенные дебаты в парламенте продолжались 12 часов. За утверждение законопроекта проголосовали 56 депутатов, против были 32, еще двое воздержались, уточнил портал.
Город Рига - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Глава МВД Латвии отрицает планы массово депортировать россиян
16 октября, 15:08
Сторонники выхода из конвенции заявляли, что усматривают в ней давление для отказа от традиционных семейных ролей.
В течение десяти дней президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен подписать законопроект или вернуть его на повторное рассмотрение в сейм.
Ранее дипломаты Германии, Франции, Великобритании и еще 12 стран в письме, адресованном высшим должностным лицам Латвии, выразили озабоченность в связи с предстоящим решением сейма о выходе из Стамбульской конвенции.
Конвенцию подписали в Стамбуле в 2011 году. Она вступила в силу три года спустя, к ней присоединились большинство государств Евросоюза. Латвия может стать второй страной, денонсировавшей договор, после Турции, которая вышла из конвенции в 2021 году.
КПП Бурачки на российско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Латвия ввела плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией
15 октября, 14:55
 
В миреЛатвияГерманияФранцияЭдгарс РинкевичсСовет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала