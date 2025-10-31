Рейтинг@Mail.ru
"Лацио" и "Пиза" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:47 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/latsio-2051983089.html
"Лацио" и "Пиза" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу
"Лацио" и "Пиза" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
"Лацио" и "Пиза" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу
Римский "Лацио" на выезде сыграл вничью с "Пизой" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T00:47:00+03:00
2025-10-31T00:47:00+03:00
футбол
спорт
лацио
пиза
кальяри
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
/20251030/inter-2051675384.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лацио, пиза, кальяри, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Лацио, Пиза, Кальяри, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Лацио" и "Пиза" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

"Лацио" и "Пиза" сыграли вничью в матче 9-го тура Серии А

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Римский "Лацио" на выезде сыграл вничью с "Пизой" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Пизе, завершилась со счетом 0:0.
"Лацио" продлил серию без поражений до пяти матчей и располагается в турнирной таблице на 11-м месте, набрав 12 очков. "Пиза", не одержавшая в текущем сезоне Серии А ни одной победы, с 5 баллами занимает 17-ю строчку.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
30 октября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Пиза
0 : 0
Лацио
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующем туре "Пиза" на выезде 2 ноября сыграет против "Торино", "Лацио" днем позднее примет "Кальяри".
В другом матче "Сассуоло" на выезде обыграл "Кальяри" со счетом 2:1.
Хакан Чалханоглу - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Дубль Чалханоглу помог "Интеру" разгромить "Фиорентину" в Серии А
30 октября, 01:18
 
ФутболСпортЛациоПизаКальяриСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала