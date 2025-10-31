https://ria.ru/20251031/latsio-2051983089.html
"Лацио" и "Пиза" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу
Римский "Лацио" на выезде сыграл вничью с "Пизой" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T00:47:00+03:00
