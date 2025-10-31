Семин оценил игру Кварацхелии в "ПСЖ"

«

"Он становится лучше и лучше, все более адаптированным к такому футболу, который требует от команды Энрике. Хвича очень много помогает в обороне, отдаваясь на всех участках поля. Тренер дает всем футболистам определенное количество времени. И они стараются играть по-максимуму, я не вижу с их стороны каких-то обид. Значит, можно снова ожидать большого результата", - добавил собеседник агентства.