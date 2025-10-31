Рейтинг@Mail.ru
Семин оценил игру Кварацхелии в "ПСЖ"
Футбол
 
14:37 31.10.2025
Семин оценил игру Кварацхелии в "ПСЖ"
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Олег Богатов. Грузинский полузащитник французского клуба "ПСЖ" Хвича Кварацхелия действует все лучше и лучше, адаптируясь к философии футбола главного тренера команды Луиса Энрике и много отрабатывая в защите, заявил РИА Новости бывший тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.
Кварацхелия в восьми матчах чемпионата Франции ни разу не поразил ворота соперников. Грузинский игрок ранее выступал за "Локомотив" под руководством Семина.
"Хвича прекрасно отыграл в последнем матче команды, выйдя всего на 20 минут. В "ПСЖ" большая ротация игроков, и, наверное, это справедливо. Потому что тренер команды Луис Энрике бережет силы футболистов для того времени, когда уже приблизятся матчи финальной стадии Лиги чемпионов. И все футболисты тогда должны быть в хороших кондициях. И я не вижу в игре Хвичи каких-либо спадов", - сказал Семин.
«
"Он становится лучше и лучше, все более адаптированным к такому футболу, который требует от команды Энрике. Хвича очень много помогает в обороне, отдаваясь на всех участках поля. Тренер дает всем футболистам определенное количество времени. И они стараются играть по-максимуму, я не вижу с их стороны каких-то обид. Значит, можно снова ожидать большого результата", - добавил собеседник агентства.
"ПСЖ" стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2024/25.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"А заговорил лучше Месси!" Почему лучший русский вратарь тухнет в Париже
18 октября, 13:15
 
Юрий СеминХвича КварацхелияЛуис ЭнрикеЛокомотив (Москва)Лига чемпионов 2025-2026Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
