"Ты невероятный игрок": Овечкин поздравил Кучерова с 1000-м очком в НХЛ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поздравил соотечественника Никиту Кучерова из "Тампа-Бэй Лайтнинг" с преодолением отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче "Тампы" против "Анахайм Дакс" (4:3), который прошел 25 октября, Кучеров отметился двумя голевыми передачами и преодолел отметку в 1000 очков. Сейчас на счету 32-летнего россиянина 1004 результативных балла (361 гол и 643 передачи) в 812 матчах в НХЛ. Кучеров стал 101-м игроком и шестым российским хоккеистом в истории лиги, кому удалось набрать 1000 очков в "регулярках".

"Куч, хотел бы поздравить тебя с 1000-м очком. Огромная цифра, добро пожаловать в клуб. Желаю тебе набрать еще больше очков в карьере, ты невероятный игрок. Всегда приятно играть как против тебя, так и за в составе национальной команды. Удачи тебе и твоей семье", - сказал Овечкин в видео, опубликованном на странице "Тампы" в соцсети Х.

"Хочу поздравить тебя с 1000-м очком, это потрясающее достижение. Продолжай в том же духе!" - добавил трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров.

Помимо Федорова, россиянина поздравил бывший генеральный менеджер "Тампы" Стив Айзерман, а также экс-партнеры по команде Михаил Сергачев, Владислав Наместников, Стивен Стэмкос, Ондржей Палат и Тайлер Джонсон.