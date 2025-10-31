Рейтинг@Mail.ru
"Ты невероятный игрок": Овечкин поздравил Кучерова с 1000-м очком в НХЛ
11:14 31.10.2025 (обновлено: 12:02 31.10.2025)
"Ты невероятный игрок": Овечкин поздравил Кучерова с 1000-м очком в НХЛ
"Ты невероятный игрок": Овечкин поздравил Кучерова с 1000-м очком в НХЛ

© Официальный сайт NHLНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Официальный сайт NHL
Никита Кучеров . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поздравил соотечественника Никиту Кучерова из "Тампа-Бэй Лайтнинг" с преодолением отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче "Тампы" против "Анахайм Дакс" (4:3), который прошел 25 октября, Кучеров отметился двумя голевыми передачами и преодолел отметку в 1000 очков. Сейчас на счету 32-летнего россиянина 1004 результативных балла (361 гол и 643 передачи) в 812 матчах в НХЛ. Кучеров стал 101-м игроком и шестым российским хоккеистом в истории лиги, кому удалось набрать 1000 очков в "регулярках".
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Тренер "Тампы" назвал Кучерова лучшим игроком в истории клуба
26 октября, 09:20
"Куч, хотел бы поздравить тебя с 1000-м очком. Огромная цифра, добро пожаловать в клуб. Желаю тебе набрать еще больше очков в карьере, ты невероятный игрок. Всегда приятно играть как против тебя, так и за в составе национальной команды. Удачи тебе и твоей семье", - сказал Овечкин в видео, опубликованном на странице "Тампы" в соцсети Х.
"Хочу поздравить тебя с 1000-м очком, это потрясающее достижение. Продолжай в том же духе!" - добавил трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
26 октября 2025 • начало в 00:00
Завершен
Тампа-Бэй
4 : 3
Анахайм
09:10 • Джейк Гентцель
(Брэндон Хагель, Энтони Чирелли)
32:19 • Джейк Гентцель
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
34:20 • Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель, Виктор Хедман)
56:45 • Энтони Чирелли
(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
24:42 • Джейкоб Труба
(Трой Терри, Мейсон Мактавиш)
47:11 • Райан Пелинг
(Росс Джонстон, Дрю Хеллесон)
48:10 • Трой Терри
(Каттер Готье, Лео Карлссон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Помимо Федорова, россиянина поздравил бывший генеральный менеджер "Тампы" Стив Айзерман, а также экс-партнеры по команде Михаил Сергачев, Владислав Наместников, Стивен Стэмкос, Ондржей Палат и Тайлер Джонсон.
Кучеров стал шестым российским хоккеистом в истории лиги, кому удалось набрать 1000 баллов в "регулярках" НХЛ. До него это достижение покорилось Овечкину (1630 очков в 1501 матче), нападающему "Питтсбург Пингвинз" Евгению Малкину (1363 очков в 1225 матчах), Федорову (1179 очков в 1248 матчах), Александру Могильному (1032 очка в 990 матчах) и Алексею Ковалеву (1029 очков в 1316 матчах). Только Овечкин, Малкин и Кучеров являются действующими игроками НХЛ среди россиян, набравших 1000 очков в лиге. Форвард "Тампы" стал также 101-й игроком в истории лиги, кому удалось достичь отметки в 1000 очков в чемпионатах НХЛ, и 18-м европейцем, покорившим эту вершину.
Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Не паникуйте": в "Вашингтоне" объяснили снижение результативности Овечкина
30 октября, 09:32
 
ХоккейСпортАлександр ОвечкинНикита КучеровВашингтон КэпиталзТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
