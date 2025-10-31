"Ты невероятный игрок": Овечкин поздравил Кучерова с 1000-м очком в НХЛ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поздравил соотечественника Никиту Кучерова из "Тампа-Бэй Лайтнинг" с преодолением отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче "Тампы" против "Анахайм Дакс" (4:3), который прошел 25 октября, Кучеров отметился двумя голевыми передачами и преодолел отметку в 1000 очков. Сейчас на счету 32-летнего россиянина 1004 результативных балла (361 гол и 643 передачи) в 812 матчах в НХЛ. Кучеров стал 101-м игроком и шестым российским хоккеистом в истории лиги, кому удалось набрать 1000 очков в "регулярках".
"Куч, хотел бы поздравить тебя с 1000-м очком. Огромная цифра, добро пожаловать в клуб. Желаю тебе набрать еще больше очков в карьере, ты невероятный игрок. Всегда приятно играть как против тебя, так и за в составе национальной команды. Удачи тебе и твоей семье", - сказал Овечкин в видео, опубликованном на странице "Тампы" в соцсети Х.
"Хочу поздравить тебя с 1000-м очком, это потрясающее достижение. Продолжай в том же духе!" - добавил трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров.
26 октября 2025 • начало в 00:00
Завершен
09:10 • Джейк Гентцель
32:19 • Джейк Гентцель
34:20 • Энтони Чирелли
56:45 • Энтони Чирелли
24:42 • Джейкоб Труба
47:11 • Райан Пелинг
(Росс Джонстон, Дрю Хеллесон)
48:10 • Трой Терри
(Каттер Готье, Лео Карлссон)
Помимо Федорова, россиянина поздравил бывший генеральный менеджер "Тампы" Стив Айзерман, а также экс-партнеры по команде Михаил Сергачев, Владислав Наместников, Стивен Стэмкос, Ондржей Палат и Тайлер Джонсон.
Кучеров стал шестым российским хоккеистом в истории лиги, кому удалось набрать 1000 баллов в "регулярках" НХЛ. До него это достижение покорилось Овечкину (1630 очков в 1501 матче), нападающему "Питтсбург Пингвинз" Евгению Малкину (1363 очков в 1225 матчах), Федорову (1179 очков в 1248 матчах), Александру Могильному (1032 очка в 990 матчах) и Алексею Ковалеву (1029 очков в 1316 матчах). Только Овечкин, Малкин и Кучеров являются действующими игроками НХЛ среди россиян, набравших 1000 очков в лиге. Форвард "Тампы" стал также 101-й игроком в истории лиги, кому удалось достичь отметки в 1000 очков в чемпионатах НХЛ, и 18-м европейцем, покорившим эту вершину.