"Палмейрас" и "Фламенго" сыграют в финале Кубка Либертадорес
"Палмейрас" и "Фламенго" сыграют в финале Кубка Либертадорес - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
"Палмейрас" и "Фламенго" сыграют в финале Кубка Либертадорес
Бразильские футбольные клубы "Палмейрас" и "Фламенго" встретятся в финале Кубка Либертадорес. РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T10:52:00+03:00
2025-10-31T10:52:00+03:00
2025-10-31T12:14:00+03:00
"Палмейрас" и "Фламенго" сыграют в финале Кубка Либертадорес
"Палмейрас" и "Фламенго" встретятся в финале Кубка Либертадорес
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бразильские футбольные клубы "Палмейрас" и "Фламенго" встретятся в финале Кубка Либертадорес.
В четверг "Палмейрас" на своем поле обыграл эквадорский ЛДУ со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала. За бразильский клуб отличились Аллан Соса (20-я минута), экс-игрок московского ЦСКА Бруно Фукс (50), дубль оформил Рафаэль Вейга (68, 82). Первая встреча завершилась победой ЛДУ (3:0).
Днем ранее "Фламенго" в меньшинстве в гостях сыграл вничью с аргентинским "Расингом" (0:0). В первом матче бразильский коллектив победил со счетом 1:0 благодаря голу экс-футболиста ЦСКА и московского "Динамо" Хорхе Карраскаля.
Финал южноамериканского континентального турнира состоится 29 ноября на стадионе "Монументаль" в Лиме (Перу). "Палмейрас" является трехкратным победителем турнира (1999, 2020, 2021), "Фламенго" также трижды выигрывал трофей (1981, 2019, 2022). Действующим обладателем Кубка Либертадорес является бразильский "Ботафого".