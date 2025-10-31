Рейтинг@Mail.ru
"Палмейрас" и "Фламенго" сыграют в финале Кубка Либертадорес
Футбол
 
10:52 31.10.2025 (обновлено: 12:14 31.10.2025)
"Палмейрас" и "Фламенго" сыграют в финале Кубка Либертадорес
Бразильские футбольные клубы "Палмейрас" и "Фламенго" встретятся в финале Кубка Либертадорес.
/20251031/latsio-2051983089.html
Новости
спорт, палмейрас, фламенго, кубок либертадорес
Футбол, Спорт, Палмейрас, Фламенго, Кубок Либертадорес
Эмблема Кубка Либертадорес (КОНМЕБОЛ, Южная Америка)
Эмблема Кубка Либертадорес (КОНМЕБОЛ, Южная Америка). Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бразильские футбольные клубы "Палмейрас" и "Фламенго" встретятся в финале Кубка Либертадорес.
В четверг "Палмейрас" на своем поле обыграл эквадорский ЛДУ со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала. За бразильский клуб отличились Аллан Соса (20-я минута), экс-игрок московского ЦСКА Бруно Фукс (50), дубль оформил Рафаэль Вейга (68, 82). Первая встреча завершилась победой ЛДУ (3:0).
Днем ранее "Фламенго" в меньшинстве в гостях сыграл вничью с аргентинским "Расингом" (0:0). В первом матче бразильский коллектив победил со счетом 1:0 благодаря голу экс-футболиста ЦСКА и московского "Динамо" Хорхе Карраскаля.
Финал южноамериканского континентального турнира состоится 29 ноября на стадионе "Монументаль" в Лиме (Перу). "Палмейрас" является трехкратным победителем турнира (1999, 2020, 2021), "Фламенго" также трижды выигрывал трофей (1981, 2019, 2022). Действующим обладателем Кубка Либертадорес является бразильский "Ботафого".
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Лацио" и "Пиза" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу
31 октября, 00:47
 
ФутболСпортПалмейрасФламенгоКубок Либертадорес
 
