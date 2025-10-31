"Палмейрас" и "Фламенго" сыграют в финале Кубка Либертадорес

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бразильские футбольные клубы "Палмейрас" и "Фламенго" встретятся в финале Кубка Либертадорес.

В четверг "Палмейрас" на своем поле обыграл эквадорский ЛДУ со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала. За бразильский клуб отличились Аллан Соса (20-я минута), экс-игрок московского ЦСКА Бруно Фукс (50), дубль оформил Рафаэль Вейга (68, 82). Первая встреча завершилась победой ЛДУ (3:0).

Днем ранее "Фламенго" в меньшинстве в гостях сыграл вничью с аргентинским "Расингом" (0:0). В первом матче бразильский коллектив победил со счетом 1:0 благодаря голу экс-футболиста ЦСКА и московского "Динамо" Хорхе Карраскаля.