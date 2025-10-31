Круговой в шутку сравнил себя с Куарежмой

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник московского ЦСКА Данил Круговой после голевой передачи внешней стороной стопы в матче против "Нижнего Новгорода" в шутку заявил, что ему дали прозвище в честь бывшего полузащитника сборной Португалии по футболу Рикарду Куарежмы.

"Набрали три очка - это самое главное в такой непростой игре. Удивился, что передача Кругового на мой гол прошла. Но он умеет такое. Главное, чтобы его Telegram-канал не "взорвался". Куарежмой он сам себя прозвал", - пошутил Кисляк.