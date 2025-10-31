Рейтинг@Mail.ru
Круговой в шутку сравнил себя с Куарежмой
Футбол
 
23:06 31.10.2025
Круговой в шутку сравнил себя с Куарежмой
Круговой в шутку сравнил себя с Куарежмой
футбол
спорт
рикарду куарежма
данил круговой
матвей кисляк
пфк цска
нижний новгород
российская премьер-лига (рпл)
Круговой в шутку сравнил себя с Куарежмой

Круговой сравнил себя с Куарежмой после голевого паса в игре РПЛ

Данил Круговой
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник московского ЦСКА Данил Круговой после голевой передачи внешней стороной стопы в матче против "Нижнего Новгорода" в шутку заявил, что ему дали прозвище в честь бывшего полузащитника сборной Португалии по футболу Рикарду Куарежмы.
В пятницу ЦСКА дома обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:0 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 82-й минуте Круговой внешней стороной стопы исполнил навесную передачу в штрафную, которую замкнул Матвей Кисляк, установив окончательный счет.
Российская премьер-лига (РПЛ)
31 октября 2025 • начало в 19:00
Завершен
ЦСКА
2 : 0
Нижний Новгород
40‎’‎ • Иван Обляков (П)
82‎’‎ • Матвей Кисляк
(Данил Круговой)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Я видел, что мою левую ногу накрывают. Кисляк сказал, что, когда я убирал под правую, он думал бежать назад, что подачи не будет. Но он забыл, что меня прозвали Куарежмой. Шутка", - сказал Круговой журналистам.
Автор забитого мяча Кисляк добавил, что Круговой прозвал Куарежмой сам себя.
"Набрали три очка - это самое главное в такой непростой игре. Удивился, что передача Кругового на мой гол прошла. Но он умеет такое. Главное, чтобы его Telegram-канал не "взорвался". Куарежмой он сам себя прозвал", - пошутил Кисляк.
В "Нижнем Новгороде" заявили, что верят в Шпилевского
31 октября, 23:03
 
Футбол Рикарду Куарежма Данил Круговой Матвей Кисляк ПФК ЦСКА Нижний Новгород РПЛ 2025-2026
 
