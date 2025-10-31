Круговой в шутку сравнил себя с Куарежмой

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник московского ЦСКА Данил Круговой после голевой передачи внешней стороной стопы в матче против "Нижнего Новгорода" в шутку заявил, что ему дали прозвище в честь бывшего полузащитника сборной Португалии по футболу Рикарду Куарежмы.
В пятницу ЦСКА дома обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:0 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 82-й минуте Круговой внешней стороной стопы исполнил навесную передачу в штрафную, которую замкнул Матвей Кисляк, установив окончательный счет.
31 октября 2025 • начало в 19:00
Завершен
40’ • Иван Обляков (П)
82’ • Матвей Кисляк
Автор забитого мяча Кисляк добавил, что Круговой прозвал Куарежмой сам себя.
"Набрали три очка - это самое главное в такой непростой игре. Удивился, что передача Кругового на мой гол прошла. Но он умеет такое. Главное, чтобы его Telegram-канал не "взорвался". Куарежмой он сам себя прозвал", - пошутил Кисляк.
