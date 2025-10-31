Рейтинг@Mail.ru
31.10.2025
15:03 31.10.2025
В Иркутской области майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего завода
В Иркутской области майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего завода - РИА Новости, 31.10.2025
В Иркутской области майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего завода
Майнеры в здании бывшего завода железобетонных изделий в Шелехово незаконно добывали криптовалюту, используя электроэнергию 10 трансформаторных подстанций,... РИА Новости, 31.10.2025
иркутская область
происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
В Иркутской области майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего завода

В Приангарье майнеры использовали энергию 10 подстанций в здании бывшего завода

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
ИРКУТСК, 31 окт - РИА Новости. Майнеры в здании бывшего завода железобетонных изделий в Шелехово незаконно добывали криптовалюту, используя электроэнергию 10 трансформаторных подстанций, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Во время проверки исполнения федерального законодательства об электроэнергетике на территории бывшего завода ЖБИ в Шелехово установлены факты незаконной эксплуатации электроустановок и зданий.
"В отсутствие разрешительных документов осуществлялась эксплуатация 10 трансформаторных подстанций, совокупным объемом энергопотребления более 10 мегаватт, питающих 2 здания, используемых для майнинга криптовалюты", - говорится в сообщении.
Документы с требованием о запрете незаконного майнинга переданы прокуратурой в суд.
Майнинг запрещен на юге Иркутской области. Изначально запрет действовал только в осенне-зимний период, с апреля 2025 года эта мера признана круглогодичной.
Происшествия
Иркутская область
 
 
