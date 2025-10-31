Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото

В Иркутской области майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего завода

ИРКУТСК, 31 окт - РИА Новости. Майнеры в здании бывшего завода железобетонных изделий в Шелехово незаконно добывали криптовалюту, используя электроэнергию 10 трансформаторных подстанций, сообщает Иркутская областная прокуратура.

Во время проверки исполнения федерального законодательства об электроэнергетике на территории бывшего завода ЖБИ в Шелехово установлены факты незаконной эксплуатации электроустановок и зданий.

"В отсутствие разрешительных документов осуществлялась эксплуатация 10 трансформаторных подстанций, совокупным объемом энергопотребления более 10 мегаватт, питающих 2 здания, используемых для майнинга криптовалюты", - говорится в сообщении.

Документы с требованием о запрете незаконного майнинга переданы прокуратурой в суд.