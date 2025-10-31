https://ria.ru/20251031/kriptovaljuta-2052100184.html
В Иркутской области майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего завода
В Иркутской области майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего завода - РИА Новости, 31.10.2025
В Иркутской области майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего завода
Майнеры в здании бывшего завода железобетонных изделий в Шелехово незаконно добывали криптовалюту, используя электроэнергию 10 трансформаторных подстанций,... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:03:00+03:00
2025-10-31T15:03:00+03:00
2025-10-31T15:03:00+03:00
происшествия
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151374/91/1513749124_0:413:2907:2048_1920x0_80_0_0_5e251a409fff0f5fdc63cc41c0b46809.jpg
https://ria.ru/20251027/mvd-2050840609.html
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151374/91/1513749124_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ab094c309b962b0181c2bc2287d400bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
В Иркутской области майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего завода
В Приангарье майнеры использовали энергию 10 подстанций в здании бывшего завода
ИРКУТСК, 31 окт - РИА Новости. Майнеры в здании бывшего завода железобетонных изделий в Шелехово незаконно добывали криптовалюту, используя электроэнергию 10 трансформаторных подстанций, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Во время проверки исполнения федерального законодательства об электроэнергетике на территории бывшего завода ЖБИ в Шелехово установлены факты незаконной эксплуатации электроустановок и зданий.
"В отсутствие разрешительных документов осуществлялась эксплуатация 10 трансформаторных подстанций, совокупным объемом энергопотребления более 10 мегаватт, питающих 2 здания, используемых для майнинга криптовалюты", - говорится в сообщении.
Документы с требованием о запрете незаконного майнинга переданы прокуратурой в суд.
Майнинг запрещен на юге Иркутской области
. Изначально запрет действовал только в осенне-зимний период, с апреля 2025 года эта мера признана круглогодичной.