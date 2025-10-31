В Австралии 17-летний игрок в крикет умер во время тренировки

«

"Это крайне тяжелое время, и мы разбиты горем за семью Бена, его друзей, товарищей по команде и всех, кто его знал. Все крикетное сообщество "Виктории" - и всей страны - скорбит об этой утрате, и эта боль останется с нами надолго. Бен был талантливым игроком, популярным товарищем по команде и капитаном, хорошо известным в кругах игроков до 18 лет на юго-востоке Мельбурна", - заявил директор команды Ник Камминс.