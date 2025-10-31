Рейтинг@Mail.ru
В Австралии 17-летний игрок в крикет умер во время тренировки
31.10.2025
В Австралии 17-летний игрок в крикет умер во время тренировки
В Австралии 17-летний игрок в крикет умер во время тренировки
Австралийский игрок мельбурнского крикетного клуба "Виктория" Бен Остин умер в возрасте 17 лет во время отработки ударов на тренировке
2025
Новости
спорт, австралия
Спорт, Австралия
В Австралии 17-летний игрок в крикет умер во время тренировки

Австралийский игрок в крикет Остин умер в 17-летнем возрасте во время тренировки

© Фото из открытых источниковМяч для крикета
Мяч для крикета - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото из открытых источников
Читать в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Австралийский игрок мельбурнского крикетного клуба "Виктория" Бен Остин умер в возрасте 17 лет во время отработки ударов на тренировке, сообщается на сайте команды.
Инцидент произошел во вторник. По информации Australian Broadcasting Corporation, Бен тренировался в заповеднике Уолли Тью в Фернтри Галли на юго-востоке Мельбурна, когда мяч, выпущенный устройством для метания снаряда, попал ему в шею. Скорая помощь прибыла на место происшествия около 17:00 по местному времени. Подростка доставили в больницу в критическом состоянии, где он позднее скончался. Отмечается, что Остин тренировался в шлеме, но без защиты на шее.
«
"Это крайне тяжелое время, и мы разбиты горем за семью Бена, его друзей, товарищей по команде и всех, кто его знал. Все крикетное сообщество "Виктории" - и всей страны - скорбит об этой утрате, и эта боль останется с нами надолго. Бен был талантливым игроком, популярным товарищем по команде и капитаном, хорошо известным в кругах игроков до 18 лет на юго-востоке Мельбурна", - заявил директор команды Ник Камминс.
 
