https://ria.ru/20251031/kriket-2052086313.html
В Австралии 17-летний игрок в крикет умер во время тренировки
В Австралии 17-летний игрок в крикет умер во время тренировки - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
В Австралии 17-летний игрок в крикет умер во время тренировки
Австралийский игрок мельбурнского крикетного клуба "Виктория" Бен Остин умер в возрасте 17 лет во время отработки ударов на тренировке, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T14:20:00+03:00
2025-10-31T14:20:00+03:00
2025-10-31T14:20:00+03:00
спорт
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910939301_0:23:1921:1103_1920x0_80_0_0_54171e11806791665ea4ea338164fc71.jpg
австралия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910939301_129:0:1729:1200_1920x0_80_0_0_a36231479c668626044c336a029701ad.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, австралия
В Австралии 17-летний игрок в крикет умер во время тренировки
Австралийский игрок в крикет Остин умер в 17-летнем возрасте во время тренировки
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Австралийский игрок мельбурнского крикетного клуба "Виктория" Бен Остин умер в возрасте 17 лет во время отработки ударов на тренировке, сообщается на сайте команды.
Инцидент произошел во вторник. По информации Australian Broadcasting Corporation, Бен тренировался в заповеднике Уолли Тью в Фернтри Галли на юго-востоке Мельбурна, когда мяч, выпущенный устройством для метания снаряда, попал ему в шею. Скорая помощь прибыла на место происшествия около 17:00 по местному времени. Подростка доставили в больницу в критическом состоянии, где он позднее скончался. Отмечается, что Остин тренировался в шлеме, но без защиты на шее.
«
"Это крайне тяжелое время, и мы разбиты горем за семью Бена, его друзей, товарищей по команде и всех, кто его знал. Все крикетное сообщество "Виктории" - и всей страны - скорбит об этой утрате, и эта боль останется с нами надолго. Бен был талантливым игроком, популярным товарищем по команде и капитаном, хорошо известным в кругах игроков до 18 лет на юго-востоке Мельбурна", - заявил директор команды Ник Камминс.