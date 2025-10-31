https://ria.ru/20251031/krasnodar-2052073169.html
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Краснодаре
Теракт предотвращен на железной дороге в Краснодаре, задержан агент проукраинской террористической организаци, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 31.10.2025
