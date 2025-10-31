Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Краснодаре
13:38 31.10.2025 (обновлено: 13:57 31.10.2025)
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Краснодаре
Теракт предотвращен на железной дороге в Краснодаре, задержан агент проукраинской террористической организаци, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.
происшествия
краснодарский край
краснодар
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
краснодарский край
краснодар
россия
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Теракт предотвращен на железной дороге в Краснодаре, задержан агент проукраинской террористической организаци, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.
"УФСБ России по Краснодарскому краю в г. Краснодаре предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином России 1981 г.р", - говорится в сообщении.
Установлено, что мужчина "инициативно связался с представителем проукраинской террористической организации", по указанию которого изготовил зажигательную смесь для поджога электрооборудования на железнодорожном сообщении. При подходе к месту совершения преступления фигуранта задержали сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю. Пострадавших нет, ущерб не нанесен.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к теракту) и еще трем статьям.
