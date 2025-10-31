https://ria.ru/20251031/kontraktnik-2052066771.html
Новый пункт размещения контрактников открыли в Смоленской области
Новый пункт размещения контрактников открыли в Смоленской области
Новый пункт размещения контрактников открыли на улице Реввоенсовета в Смоленске
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Новый пункт временного размещения граждан, отправляющихся в зону проведения специальной военной операции по контракту, открыли на улице Реввоенсовета в Смоленске, сообщил губернатор области Василий Анохин.
Пункт рассчитан на размещение до 100 человек. Здание прошло комплексное обновление и отвечает всем современным требованиям.
Анохин указал, что в пункте привели в порядок внутренние помещения, заменили окна, укрепили и восстановили кровлю. В здании оборудованы комнаты и кладовые, кабинеты для военнослужащих и сотрудников. Предусмотрены отдельные спальные помещения и столовая, где каждому прибывающему обеспечивают горячее питание.
"Рядом расположен храм, куда приходят матери и жены защитников. Каждую неделю в его помещении проходят встречи со студентами учебных заведений, где молодым людям рассказывают о наших бойцах", — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Все работы выполнены на средства, собранные реготделением партии "Единая Россия" и смолянами. Пункт начинает работать в пятницу. Военнослужащие будут находиться в нем несколько дней, пока проходят медкомиссию, оформляют документы, работают с инструкторами.
"Выражаю искреннюю благодарность председателю Смоленской областной думы, секретарю регионального отделения партии "Единая Россия" Игорю Васильевичу Ляхову и главному федеральному инспектору по региону Юрию Эдуардовичу Стрелецкому, которые курировали работы на каждом этапе, а также всем жителям, внесшим вклад в это важное дело", — подытожил Анохин.