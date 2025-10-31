https://ria.ru/20251031/kontrakt-2052086715.html
Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" расторг контракт с Гэтлингом
Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" расторг контракт с Гэтлингом
"Нижний Новгород" по обоюдному согласию сторон расторг контракт с американским разыгрывающим Шейном Гэтлингом, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" расторг контракт с Гэтлингом
