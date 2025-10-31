Рейтинг@Mail.ru
Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" расторг контракт с Гэтлингом - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
14:21 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/kontrakt-2052086715.html
Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" расторг контракт с Гэтлингом
Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" расторг контракт с Гэтлингом - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" расторг контракт с Гэтлингом
"Нижний Новгород" по обоюдному согласию сторон расторг контракт с американским разыгрывающим Шейном Гэтлингом, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T14:21:00+03:00
2025-10-31T14:21:00+03:00
баскетбол
единая лига втб
нижний новгород
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763962621_0:49:1000:612_1920x0_80_0_0_c497b45f13fff2ef807beab23e089b46.jpg
/20251028/enisej-2051329114.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763962621_19:0:984:724_1920x0_80_0_0_4fe148c331c30fe776cd9fe45e6b7f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
единая лига втб, нижний новгород, спорт
Баскетбол, Единая Лига ВТБ, Нижний Новгород, Спорт
Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" расторг контракт с Гэтлингом

"Нижний Новгород" расторг контракт с Гэтлингом после четырех матчей

© Фото : Пресс-служба БК "Нижний Новгород"Баскетболисты "Нижнего Новгорода"
Баскетболисты Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Пресс-служба БК "Нижний Новгород"
Баскетболисты "Нижнего Новгорода". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Нижний Новгород" по обоюдному согласию сторон расторг контракт с американским разыгрывающим Шейном Гэтлингом, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Гэтлингу 27 лет. Он присоединился к "Нижнему Новгороду" в июле, заключив контракт на один год. Всего в составе клуба он провел четыре матча, набирая в среднем 12 очков, 2 подбора и 3,3 передачи.
Прошлый сезон баскетболист провел в чемпионате Венгрии, выступая за "Будапешт Хонвед".
Официальный мяч Единой лиги ВТБ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
28 октября, 20:52
 
БаскетболЕдиная Лига ВТБНижний НовгородСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала