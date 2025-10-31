Рейтинг@Mail.ru
Песков призвал опираться на официальные слова о контактах Рубио и Лаврова - РИА Новости, 31.10.2025
13:08 31.10.2025
Песков призвал опираться на официальные слова о контактах Рубио и Лаврова
Песков призвал опираться на официальные слова о контактах Рубио и Лаврова - РИА Новости, 31.10.2025
Песков призвал опираться на официальные слова о контактах Рубио и Лаврова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам ориентироваться на официальные формулировки, а не на оценки газет в вопросах контактов... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T13:08:00+03:00
2025-10-31T13:08:00+03:00
россия
сша
сергей лавров
марко рубио
дмитрий песков
россия
сша
россия, сша, сергей лавров, марко рубио, дмитрий песков
Россия, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Дмитрий Песков
Песков призвал опираться на официальные слова о контактах Рубио и Лаврова

Песков призвал не опираться на газетные сообщения о контактах Рубио и Лаврова

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам ориентироваться на официальные формулировки, а не на оценки газет в вопросах контактов главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
На прошлой неделе Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в котором обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались... (в телефоном разговоре - ред.) Лаврова и Рубио, и госдепартамента в этом телефонном разговоре. Там были совершенно другие формулировки, совсем другие оценки, и, конечно же, нужно ориентироваться на эти формулировки, а не на газетные сообщения", - сказал Песков журналистам.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Ультралиберальные элиты могут вбрасывать любые небылицы, заявила Захарова
29 октября, 16:20
 
РоссияСШАСергей ЛавровМарко РубиоДмитрий Песков
 
 
