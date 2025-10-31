Песков призвал опираться на официальные слова о контактах Рубио и Лаврова

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам ориентироваться на официальные формулировки, а не на оценки газет в вопросах контактов главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.