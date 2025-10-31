Полнолуние в ноябре 2025: когда и где наблюдать

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Полнолуние — одна из фаз лунного цикла, когда солнце полностью освещает видимую с Земли поверхность спутника. Дата и время наступления Бобровой Луны в ноябре 2025 года — в материале РИА Новости.

Когда и где наблюдать

Полнолуние в ноябре этого года наступит 5 числа в 16:20 по московскому времени, когда наш спутник будет находиться на минимальном расстоянии от Земли. Это будет самое большое суперлуние 2025 года.

Суперлуние — астрономическое явление, при котором фаза полнолуния или новолуния совпадает с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Визуально лунный диск кажется на 14 % больше в диаметре, а его яркость возрастает на 30 % по сравнению с обычным полнолунием.

© Инфографика Фазы Луны в ноябре 2025 года © Инфографика Фазы Луны в ноябре 2025 года

Оптимальными условиями для наблюдения будет ясное небо, место с минимальным световым загрязнением (парки, загородные территории), а также отсутствие высоких зданий и деревьев на линии горизонта.

Ноябрьское полнолуние принято называть “бобровой луной”. Есть две основные версии, почему именно так:

Поведение животных. В ноябре бобры активно готовятся к зиме: строят плотины, утепляют хатки и запасают еду. Наблюдая за их хлопотами, коренные американцы связали этот природный цикл с ноябрьским полнолунием. Охотничий сезон. В это время года охотники традиционно ставили капканы на бобров, ведь мех в преддверии холодов становился особенно ценным.

В других культурах у ноябрьского полнолуния есть и другие названия: у китайцев — "Белая Луна", у кельтов — "Темная Луна", а некоторые индейские племена называют его еще и "Морозной Луной" из‑за наступающих холодов.

Какие объекты будут рядом с Луной в ноябре

В этот период Луна будет находиться в созвездии Овна. Рядом с ней можно будет наблюдать звездное скопление Плеяды (также известное как Семь Сестер). Стоит иметь в виду, что яркий лунный диск может затруднить наблюдение за Плеядами невооруженным глазом, поэтому рекомендуется использовать бинокль, специальные фильтры или телескоп.

Мнение экспертов

Рекомендации, что можно и нельзя делать в полнолуние, в основном основаны на астрологических и народных представлениях, а не научных данных. Тем не менее, некоторые исследования указывают на изменения в сне и эмоциональном состоянии в этот период. Поэтому решение — следовать этим советам или нет — является личным выбором каждого человека.

Астрологи рекомендуют придерживаться следующих принципов поведения в полнолуние:

Избегать важных решений и начинаний. Считается, что в это время эмоции нестабильны, а риски необдуманных поступков повышаются.

Контролировать эмоции. В этот период советуют избегать конфликтов, так как риск ссор и эмоциональных всплесков возрастает.

Заниматься самоанализом. Полнолуние рассматривается как время для подведения итогов, медитации и работы с эмоциями.

Проводить ритуалы очищения. Рекомендуется избавляться от старых вещей, прощать обиды, составлять планы на будущее.

