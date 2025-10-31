Княжевская: крупный офисный комплекс появится в Очаково-Матвеевском

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Крупный офисный комплекс планируют возвести в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки для строительства объекта по адресу: улица Рябиновая, земельный участок 44/2.