31.10.2025
09:10 31.10.2025
Княжевская: крупный офисный комплекс появится в Очаково-Матвеевском
Княжевская: крупный офисный комплекс появится в Очаково-Матвеевском - РИА Новости, 31.10.2025
Княжевская: крупный офисный комплекс появится в Очаково-Матвеевском
Крупный офисный комплекс планируют возвести в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:10:00+03:00
2025-10-31T09:10:00+03:00
москомархитектура
москва
юлиана княжевская
москва
москомархитектура, москва, юлиана княжевская
Москомархитектура, Москва, Юлиана Княжевская
Княжевская: крупный офисный комплекс появится в Очаково-Матвеевском

Княжевская: крупный офисный комплекс появится в Очаково-Матвеевском в Москве

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото предоставлен Москомархитектурой
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Крупный офисный комплекс планируют возвести в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки для строительства объекта по адресу: улица Рябиновая, земельный участок 44/2.
"На земельном участке в 1,046 гектара предполагается строительство офисного комплекса общей площадью 85,8 тысячи квадратных метров", – приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
Она отметила, что офисный комплекс создаст сотни новых рабочих мест для специалистов самого разного профиля.
Москомархитектура Москва Юлиана Княжевская
 
 
