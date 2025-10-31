https://ria.ru/20251031/knyazhevskaya-2051925066.html
Княжевская: крупный офисный комплекс появится в Очаково-Матвеевском
Княжевская: крупный офисный комплекс появится в Очаково-Матвеевском - РИА Новости, 31.10.2025
Княжевская: крупный офисный комплекс появится в Очаково-Матвеевском
Крупный офисный комплекс планируют возвести в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:10:00+03:00
2025-10-31T09:10:00+03:00
2025-10-31T09:10:00+03:00
москомархитектура
москва
юлиана княжевская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014025706_0:50:786:492_1920x0_80_0_0_234b105a602fd32544e93288b0d6b624.jpg
https://ria.ru/20251027/knyazhevskaya-2050447580.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014025706_44:0:743:524_1920x0_80_0_0_ed4f336c9a9ce9f910a02ca638a87377.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москомархитектура, москва, юлиана княжевская
Москомархитектура, Москва, Юлиана Княжевская
Княжевская: крупный офисный комплекс появится в Очаково-Матвеевском
Княжевская: крупный офисный комплекс появится в Очаково-Матвеевском в Москве
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Крупный офисный комплекс планируют возвести в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки для строительства объекта по адресу: улица Рябиновая, земельный участок 44/2.
"На земельном участке в 1,046 гектара предполагается строительство офисного комплекса общей площадью 85,8 тысячи квадратных метров", – приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
Она отметила, что офисный комплекс создаст сотни новых рабочих мест для специалистов самого разного профиля.