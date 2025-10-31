Рейтинг@Mail.ru
Есипов вошел в структуру волгоградского "Ротора"
Футбол
 
14:28 31.10.2025
Есипов вошел в структуру волгоградского "Ротора"
Есипов вошел в структуру волгоградского "Ротора" - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Есипов вошел в структуру волгоградского "Ротора"
Валерий Есипов вошел в структуру волгоградского "Ротора", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T14:28:00+03:00
2025-10-31T14:28:00+03:00
/20251026/rodina-2050758888.html
спорт, валерий есипов, ротор, факел
Футбол, Спорт, Валерий Есипов, Ротор, Факел
Есипов вошел в структуру волгоградского "Ротора"

Есипов вошел в структуру футбольного клуба "Ротор"

Валерий Есипов
Валерий Есипов. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Валерий Есипов вошел в структуру волгоградского "Ротора", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Он назначен на должность тренера-селекционера.
Есипову 54 года, за 12 сезонов в составе "Ротора" он провел за клуб 401 матч и забил 95 голов. В составе команды он дважды становился серебряным и один раз бронзовым призером чемпионата России. Также он представлял курский "Авангард", воронежский "Факел", киевское "Динамо" и подмосковный "Сатурн". Будучи тренером работал с "Ротором" в 2010 и 2017 годах.
