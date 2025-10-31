https://ria.ru/20251031/klub-2052090378.html
Есипов вошел в структуру волгоградского "Ротора"
Валерий Есипов вошел в структуру волгоградского "Ротора", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 31.10.2025
футбол
спорт
валерий есипов
ротор
факел
2025
