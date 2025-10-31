https://ria.ru/20251031/kitay-2051998064.html
Китай доминирует в финансовой сфере Африки, заявила эксперт
Китай доминирует в финансовой сфере Африки, заявила эксперт - РИА Новости, 31.10.2025
Китай доминирует в финансовой сфере Африки, заявила эксперт
КНР - самая активная страна на африканском континенте, уже сейчас она доминирует в финансовой сфере Африки, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T06:17:00+03:00
2025-10-31T06:17:00+03:00
2025-10-31T06:17:00+03:00
экономика
китай
африка
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
https://ria.ru/20251031/poshliny-2051996305.html
китай
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, африка, российская академия наук
Экономика, Китай, Африка, Российская академия наук
Китай доминирует в финансовой сфере Африки, заявила эксперт
Экономист Абрамова: Китай доминирует в финансовой сфере Африки