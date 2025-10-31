Рейтинг@Mail.ru
Китай доминирует в финансовой сфере Африки, заявила эксперт - РИА Новости, 31.10.2025
06:17 31.10.2025
Китай доминирует в финансовой сфере Африки, заявила эксперт
Китай доминирует в финансовой сфере Африки, заявила эксперт - РИА Новости, 31.10.2025
Китай доминирует в финансовой сфере Африки, заявила эксперт
КНР - самая активная страна на африканском континенте, уже сейчас она доминирует в финансовой сфере Африки, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических РИА Новости, 31.10.2025
экономика, китай, африка, российская академия наук
Экономика, Китай, Африка, Российская академия наук
Китай доминирует в финансовой сфере Африки, заявила эксперт

Экономист Абрамова: Китай доминирует в финансовой сфере Африки

Флаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
МОСКВА. 31 окт - РИА Новости. КНР - самая активная страна на африканском континенте, уже сейчас она доминирует в финансовой сфере Африки, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"В торговле по-прежнему доминирует Евросоюз, но самой активной страной на континенте является Китай, причем это касается не только торговли: Китай лидирует по инвестициям в инфраструктуру, он доминирует в финансовой сфере, предоставляя огромные кредиты африканским государствам, и продвигает юань в качестве расчетной валюты", - сказала агентству Абрамова.
Эксперт отметила, что КНР уже строит на территории Африки космический центр и завод по производству спутников.
