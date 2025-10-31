КНР содействует построению экономики открытого мира, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. Китай всегда придерживался национальной политики открытости внешнему миру и содействовал построению экономики открытого мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в ходе первой сессии 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС в Южной Корее.

"Китай всегда твердо придерживался своей основной государственной политики открытости внешнему миру и путем конкретных действий содействовал построению открытой мировой экономики", - сказал китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР.

Си Цзиньпин сообщил, что за последние пять лет Китай занял первое и второе места в мире по объему торговли товарами и услугами, привлек более 700 миллиардов долларов иностранных инвестиций, при этом среднегодовой темп роста зарубежных инвестиций превысил 5%.

"Дверь Китая миру не закроется, а будет открываться шире и шире", - добавил председатель КНР.