КНР содействует построению экономики открытого мира, заявил Си Цзиньпин
КНР содействует построению экономики открытого мира, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 31.10.2025
КНР содействует построению экономики открытого мира, заявил Си Цзиньпин
Китай всегда придерживался национальной политики открытости внешнему миру и содействовал построению экономики открытого мира, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31
2025-10-31T06:05:00+03:00
2025-10-31T06:05:00+03:00
в мире
китай
южная корея
си цзиньпин
китай
южная корея
ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. Китай всегда придерживался национальной политики открытости внешнему миру и содействовал построению экономики открытого мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в ходе первой сессии 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС в Южной Корее.
"Китай всегда твердо придерживался своей основной государственной политики открытости внешнему миру и путем конкретных действий содействовал построению открытой мировой экономики", - сказал китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР.
Си Цзиньпин
сообщил, что за последние пять лет Китай
занял первое и второе места в мире по объему торговли товарами и услугами, привлек более 700 миллиардов долларов иностранных инвестиций, при этом среднегодовой темп роста зарубежных инвестиций превысил 5%.
"Дверь Китая миру не закроется, а будет открываться шире и шире", - добавил председатель КНР.
Центральное событие недели саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - саммит лидеров - впервые за 20 лет стартовал в пятницу в Южной Корее и продлится по субботу.
и продлится по субботу.