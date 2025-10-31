Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал США проявлять осторожность в тайваньском вопросе - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/kitaj-2052099289.html
Китай призвал США проявлять осторожность в тайваньском вопросе
Китай призвал США проявлять осторожность в тайваньском вопросе - РИА Новости, 31.10.2025
Китай призвал США проявлять осторожность в тайваньском вопросе
США должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях по тайваньскому вопросу, а также занимать четкую позицию против независимости острова, заявил... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:01:00+03:00
2025-10-31T15:01:00+03:00
в мире
китай
сша
тайвань
дун цзюнь
нэнси пелоси
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
https://ria.ru/20251031/kitaj-2052098814.html
https://ria.ru/20251030/kitaj-2051980466.html
китай
сша
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, тайвань, дун цзюнь, нэнси пелоси, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Тайвань, Дун Цзюнь, Нэнси Пелоси, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Китай призвал США проявлять осторожность в тайваньском вопросе

Дун Цзюнь призвал США проявлять осторожность в заявлениях по вопросу Тайваня

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. США должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях по тайваньскому вопросу, а также занимать четкую позицию против независимости острова, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на встрече с главой Пентагона Питом Хегсетом.
Встреча состоялась на полях в 12-го совещания министров обороны АСЕАН в Малайзии.
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Минобороны Китая заявило о готовности спокойно реагировать на провокации
Вчера, 14:59
"Воссоединение двух берегов Тайваньского пролива — это необратимая историческая тенденция. США должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях по тайваньскому вопросу, а также занимать четкую позицию против независимости Тайваня", - заявил Дун Цзюнь, слова которого приводятся на сайте оборонного ведомства КНР.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню
30 октября, 23:58
 
В миреКитайСШАТайваньДун ЦзюньНэнси ПелосиПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала