Китай призвал США проявлять осторожность в тайваньском вопросе

ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. США должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях по тайваньскому вопросу, а также занимать четкую позицию против независимости острова, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на встрече с главой Пентагона Питом Хегсетом.
Встреча состоялась на полях в 12-го совещания министров обороны АСЕАН в Малайзии.
"Воссоединение двух берегов Тайваньского пролива — это необратимая историческая тенденция. США должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях по тайваньскому вопросу, а также занимать четкую позицию против независимости Тайваня", - заявил Дун Цзюнь, слова которого приводятся на сайте оборонного ведомства КНР.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
