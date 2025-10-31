Минобороны Китая заявило о готовности спокойно реагировать на провокации

ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Китай привержен мирному развитию и имеет все возможности спокойно и решительно реагировать на любые провокации, заявил в пятницу министр обороны КНР Дун Цзюнь на встрече с главой Пентагона Питом Хегсетом.