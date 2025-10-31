Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Китая заявило о готовности спокойно реагировать на провокации - РИА Новости, 31.10.2025
14:59 31.10.2025
Минобороны Китая заявило о готовности спокойно реагировать на провокации
Минобороны Китая заявило о готовности спокойно реагировать на провокации
Китай привержен мирному развитию и имеет все возможности спокойно и решительно реагировать на любые провокации, заявил в пятницу министр обороны КНР Дун Цзюнь... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T14:59:00+03:00
2025-10-31T14:59:00+03:00
в мире
китай
малайзия
пекин
дун цзюнь
пит хегсет
министерство обороны сша
китай
малайзия
пекин
в мире, китай, малайзия, пекин, дун цзюнь, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Китай, Малайзия, Пекин, Дун Цзюнь, Пит Хегсет, Министерство обороны США
ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Китай привержен мирному развитию и имеет все возможности спокойно и решительно реагировать на любые провокации, заявил в пятницу министр обороны КНР Дун Цзюнь на встрече с главой Пентагона Питом Хегсетом.
Встреча состоялась на полях в 12-го совещания министров обороны АСЕАН в Малайзии.
"Китай привержен мирному развитию, решительно отстаивая при этом интересы своей национальной безопасности, Пекин обладает всеми возможностями спокойно реагировать на любые нарушения его прав и провокации", - заявил Дун Цзюнь, слова которого приводятся на сайте оборонного ведомства КНР.
МИД КНР выразил надежду на укрепление доверия по итогам визита Мишутина
