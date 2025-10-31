https://ria.ru/20251031/kitaj-2052098814.html
Минобороны Китая заявило о готовности спокойно реагировать на провокации
Китай привержен мирному развитию и имеет все возможности спокойно и решительно реагировать на любые провокации, заявил в пятницу министр обороны КНР Дун Цзюнь... РИА Новости, 31.10.2025
