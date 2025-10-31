МИД КНР выразил надежду на укрепление доверия по итогам визита Мишутина

ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. Китай ожидает, что визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в КНР поспособствует укреплению взаимного доверия и углублению сотрудничества между двумя странами, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление взаимного доверия, достижение консенсуса и развитие сотрудничества", - сказал Го Цзякунь, комментируя предстоящий визит Мишустина в Китай.

По словам дипломата, китайская сторона ожидает, что визит российского премьер-министра придаст новый импульс развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией.