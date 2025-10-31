https://ria.ru/20251031/kitaj-2052031940.html
МИД КНР выразил надежду на укрепление доверия по итогам визита Мишутина
Китай ожидает, что визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в КНР поспособствует укреплению взаимного доверия и углублению сотрудничества между двумя... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T10:34:00+03:00
2025-10-31T10:34:00+03:00
2025-10-31T10:34:00+03:00
в мире
китай
россия
михаил мишустин
си цзиньпин
ли цян
китай
россия
ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. Китай ожидает, что визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в КНР поспособствует укреплению взаимного доверия и углублению сотрудничества между двумя странами, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
3-4 ноября посетит Китай
. В ходе поездки он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином
и с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
. В ходе переговоров стороны обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, в том числе укрепление энергетического партнерства.
"Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление взаимного доверия, достижение консенсуса и развитие сотрудничества", - сказал Го Цзякунь, комментируя предстоящий визит Мишустина в Китай.
По словам дипломата, китайская сторона ожидает, что визит российского премьер-министра придаст новый импульс развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией.
Го Цзякунь отметил, что в ходе визита стороны всесторонне рассмотрят все направления сотрудничества, спланируют следующий этап сотрудничества и обменяются углублёнными мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.