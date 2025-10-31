Рейтинг@Mail.ru
"Он великолепен": в "Бостоне" пришли в восторг от гола Хуснутдинова
Хоккей
Хоккей
 
11:22 31.10.2025 (обновлено: 12:01 31.10.2025)
"Он великолепен": в "Бостоне" пришли в восторг от гола Хуснутдинова
Российский нападающий "Бостон Брюинз" Марат Хуснутдинов назвал невероятным событием свой победный гол в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
"Он великолепен": в "Бостоне" пришли в восторг от гола Хуснутдинова

Хоккеист "Бостона" Хуснутдинов назвал невероятным победный гол в овертайме

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российский нападающий "Бостон Брюинз" Марат Хуснутдинов назвал невероятным событием свой победный гол в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Баффало Сэйбрз".
Встреча прошла в пятницу в Бостоне и завершилась победой гостей со счетом 4:3. Хуснутдинов стал автором победной шайбы на третьей минуте овертайма.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
31 октября 2025 • начало в 02:00
Закончен в OT
Бостон
4 : 3
Баффало
13:07 • Морган Гики
(Давид Пастрняк, Павел Заха)
15:07 • Давид Пастрняк
39:39 • Марк Кастелич
(Таннер Жанно, Шон Курали)
62:07 • Марат Хуснутдинов
(Фрейзер Минтен)
36:01 • Расмус Дэлин
(Закари Бенсон, Тейдж Томпсон)
47:00 • Джошуа Доан
(Алекс Так, Оуэн Пауэр)
54:25 • Алекс Так
(Расмус Дэлин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Победный гол в овертайме - это нечто невероятное для меня. Дебютный матч в первом звене, первый гол в сезоне. Это здорово и для команды, и для меня", - приводит слова Хуснутдинова сайт НХЛ.
«
"Я очень счастлив за ребят, особенно за Хуснутдинова и (Йоонаса) Корписало. Корпи заслужил право начать матч, поэтому мы снова выпустили его, и сегодня он снова показал себя очень хорошо. Хус с момента возвращения выглядит действительно хорошо. Даже с учетом травмы Элиаса (Линдхольма), я снова поставил его в центре, и он был великолепен. Сейчас на него действительно интересно смотреть, поэтому я без колебаний выпустил его в овертайме в формате "3 на 3", - отметил главный тренер "Бостона" Марко Штурм.
Хуснутдинову 23 года. Шайба в ворота "Баффало" стала для него первой в текущем сезоне. Также на его счету одна голевая передача в восьми играх.
