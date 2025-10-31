Вдова Картрайта в последнем слове попросила прощения у всех

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Марина Кохал, вдова рэпера рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), обвиняемая в его убийстве и надругательстве над телом, в последнем слове попросила прощения у всех, на ком отразились ее действия.

« "Все мои действия были направлены на защиту от зла. В тот момент я была уверена, что иного выхода нет, но в итоге горя стало только больше. Я каждый день прошу прощения у всех, на ком отразились мои действия, и сегодня говорю это официально", – сказала Кохал на видео.

"Мне бесконечно жаль, что я поступила так, как была воспитана. Вместо того, чтобы вовремя обратиться за помощью, я попыталась справиться сама по привычке", – добавила обвиняемая.

Кохал отметила также, что "уже на пятый день после случившегося поняла, что мой поступок идиотский от и до" и призналась, что уже более пяти лет "работает над собой с психотерапевтом", который в курсе ситуации.

"Мне важно каждую встречу со специалистам убеждаться в том, что кроме помутнения в той ситуации более пяти лет назад, я в порядке", – заключила Кохал.

Ранее в среду прокуратура Петербурга сообщала, что сторона обвинения просит приговорить Кохал к 13 годам лишения свободы.

Согласно предъявленному обвинению, Кохал 24 июля 2020 года "с целью убийства потерпевшего" ввела ему инъекцию препарата, от которого у жертвы развились шоковое состояние, а также выраженная гипоксия. Мужчина скончался на месте. Отмечается, что обвиняемая расчленила тело с помощью ножа и пилы-ножовки, "уничтожила часть внутренних органов, а также подвергла части трупа воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли".

В начале мая 2022 года Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта . Его супруга Кохал обвиняется по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего". Ее задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. В июле 2024 года объединенная пресс-служба судов города сообщала, что Смольнинский райсуд будет рассматривать дело заново в связи с уходом судьи в отставку.

Как уточняла ранее объединённая пресс-служба судов Петербурга, Кохал не признает вину.