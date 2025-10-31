Рейтинг@Mail.ru
Вдова Картрайта в последнем слове попросила прощения у всех - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 31.10.2025 (обновлено: 18:57 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/kartrayt-2052187475.html
Вдова Картрайта в последнем слове попросила прощения у всех
Вдова Картрайта в последнем слове попросила прощения у всех - РИА Новости, 31.10.2025
Вдова Картрайта в последнем слове попросила прощения у всех
Марина Кохал, вдова рэпера рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), обвиняемая в его убийстве и надругательстве над телом, в последнем слове попросила прощения... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T18:51:00+03:00
2025-10-31T18:57:00+03:00
санкт-петербург
марина кохал
энди картрайт
санкт-петербургский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052188168_0:1:801:452_1920x0_80_0_0_3744c52a3f38cb48e164bdd891d4d0e4.jpg
https://ria.ru/20241019/reper-1978892375.html
https://ria.ru/20251026/ubiystvo-2050742577.html
https://ria.ru/20250901/ubiystvo-2038797922.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052188168_43:0:646:452_1920x0_80_0_0_0107b9605eba4bed283cd2a996cc4526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, марина кохал, энди картрайт, санкт-петербургский городской суд
Санкт-Петербург, Марина Кохал, Энди Картрайт, Санкт-Петербургский городской суд
Вдова Картрайта в последнем слове попросила прощения у всех

Обвиняемая в убийстве рэпера Энди Картрайта его вдова попросила прощения у всех

© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramПоследнее слово Марины Кохал в зале суда
Последнее слово Марины Кохал в зале суда - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/Telegram
Последнее слово Марины Кохал в зале суда
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Марина Кохал, вдова рэпера рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), обвиняемая в его убийстве и надругательстве над телом, в последнем слове попросила прощения у всех, на ком отразились ее действия.
Видео с последним словом Кохал опубликовано в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Рэпер ТрикоПюшон - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В Челябинске жена зарезала вышедшего из тюрьмы рэпера, сообщили СМИ
19 октября 2024, 15:27
«
"Все мои действия были направлены на защиту от зла. В тот момент я была уверена, что иного выхода нет, но в итоге горя стало только больше. Я каждый день прошу прощения у всех, на ком отразились мои действия, и сегодня говорю это официально", – сказала Кохал на видео.
"Мне бесконечно жаль, что я поступила так, как была воспитана. Вместо того, чтобы вовремя обратиться за помощью, я попыталась справиться сама по привычке", – добавила обвиняемая.
Кохал отметила также, что "уже на пятый день после случившегося поняла, что мой поступок идиотский от и до" и призналась, что уже более пяти лет "работает над собой с психотерапевтом", который в курсе ситуации.
"Мне важно каждую встречу со специалистам убеждаться в том, что кроме помутнения в той ситуации более пяти лет назад, я в порядке", – заключила Кохал.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
На Урале муж расправился с женой из-за курицы, сообщили СМИ
26 октября, 17:12
Ранее в среду прокуратура Петербурга сообщала, что сторона обвинения просит приговорить Кохал к 13 годам лишения свободы.
Согласно предъявленному обвинению, Кохал 24 июля 2020 года "с целью убийства потерпевшего" ввела ему инъекцию препарата, от которого у жертвы развились шоковое состояние, а также выраженная гипоксия. Мужчина скончался на месте. Отмечается, что обвиняемая расчленила тело с помощью ножа и пилы-ножовки, "уничтожила часть внутренних органов, а также подвергла части трупа воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли".
В начале мая 2022 года Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта. Его супруга Кохал обвиняется по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего". Ее задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. В июле 2024 года объединенная пресс-служба судов города сообщала, что Смольнинский райсуд будет рассматривать дело заново в связи с уходом судьи в отставку.
Как уточняла ранее объединённая пресс-служба судов Петербурга, Кохал не признает вину.
Сама Кохал ранее утверждала, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал. В октябре 2021 года Санкт-Петербургский городской суд перевел Кохал под домашний арест.
Последствия убийства в квартире на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Мужчина в Москве зарезал бывшую супругу
1 сентября, 10:53
 
Санкт-ПетербургМарина КохалЭнди КартрайтСанкт-Петербургский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала