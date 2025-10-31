Отношения России и Египта развиваются в позитивном ключе, заявили в Совфеде

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Отношения России и Египта развиваются в позитивном ключе как в политике, так и в деловой, гуманитарной сферах, сказал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в ходе встречи с новым послом Египта в РФ Хамди Шаабаном.

Карасин отметил "традиционно дружественные связи между двумя странами", которые содействуют миру в регионе и стабильности международной обстановки в целом.

"России и Египту удается поддерживать хорошую динамику двусторонних отношений. Это касается не только внешнеполитической координации, но и деловой активности, парламентских связей, культурно-гуманитарной сферы. Все это соответствует межгосударственному Договору о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве", - сказал сенатор.

Собеседники констатировали стабильно высокий уровень российско-египетского взаимодействия, которому способствуют доверительные отношения глав двух государств.

Отмечены рост товарооборота, реализация важных проектов в сфере экономического, энергетического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества двух стран. Среди них - сооружение первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа " по российскому образцу, подготовка к созданию Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Египта, деятельность крупных российских компаний топливно-энергетического комплекса, а также обеспечение высоких объемов экспорта зерна, обучение в России более 11 тысяч египетских студентов.

По словам Карасина, в нынешнем учебном году будет выделено 336 мест для студентов из Египта.

Собеседники отметили, что важную роль в продвижении повестки двустороннего сотрудничества играют контакты парламентариев. Так, Хамди Шаабан предложил активизировать взаимодействие по линии международных комитетов и "групп дружбы" в верхних палатах парламентов двух стран.