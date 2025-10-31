Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и Египта развиваются в позитивном ключе, заявили в Совфеде - РИА Новости, 31.10.2025
18:04 31.10.2025
Отношения России и Египта развиваются в позитивном ключе, заявили в Совфеде
Отношения России и Египта развиваются в позитивном ключе, заявили в Совфеде
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Отношения России и Египта развиваются в позитивном ключе как в политике, так и в деловой, гуманитарной сферах, сказал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в ходе встречи с новым послом Египта в РФ Хамди Шаабаном.
Карасин отметил "традиционно дружественные связи между двумя странами", которые содействуют миру в регионе и стабильности международной обстановки в целом.
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Эксперт назвала открытие Россией "Атомной школы" в Египте прорывом
26 октября, 20:35
"России и Египту удается поддерживать хорошую динамику двусторонних отношений. Это касается не только внешнеполитической координации, но и деловой активности, парламентских связей, культурно-гуманитарной сферы. Все это соответствует межгосударственному Договору о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве", - сказал сенатор.
Собеседники констатировали стабильно высокий уровень российско-египетского взаимодействия, которому способствуют доверительные отношения глав двух государств.
Отмечены рост товарооборота, реализация важных проектов в сфере экономического, энергетического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества двух стран. Среди них - сооружение первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" по российскому образцу, подготовка к созданию Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Египта, деятельность крупных российских компаний топливно-энергетического комплекса, а также обеспечение высоких объемов экспорта зерна, обучение в России более 11 тысяч египетских студентов.
По словам Карасина, в нынешнем учебном году будет выделено 336 мест для студентов из Египта.
Собеседники отметили, что важную роль в продвижении повестки двустороннего сотрудничества играют контакты парламентариев. Так, Хамди Шаабан предложил активизировать взаимодействие по линии международных комитетов и "групп дружбы" в верхних палатах парламентов двух стран.
Стороны подробно обсудили график межпарламентских контактов в 2026 году, включая взаимодействие на площадках международных парламентских организаций и в рамках БРИКС. В ходе беседы состоялся детальный обмен мнениями по тематике ближневосточного урегулирования и ситуации вокруг Украины.
Проект АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Египетский эксперт оценила строительство АЭС в Эль-Дабаа с участием России
26 октября, 20:32
 
