https://ria.ru/20251031/karasin-2052172338.html
Отношения России и Египта развиваются в позитивном ключе, заявили в Совфеде
Отношения России и Египта развиваются в позитивном ключе, заявили в Совфеде - РИА Новости, 31.10.2025
Отношения России и Египта развиваются в позитивном ключе, заявили в Совфеде
Отношения России и Египта развиваются в позитивном ключе как в политике, так и в деловой, гуманитарной сферах, сказал глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T18:04:00+03:00
2025-10-31T18:04:00+03:00
2025-10-31T18:04:00+03:00
египет
россия
суэцкий канал
григорий карасин
совет федерации рф
аэс "эль-дабаа"
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
https://ria.ru/20251026/ekspert-2050777608.html
https://ria.ru/20251026/aes-2050777402.html
египет
россия
суэцкий канал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, россия, суэцкий канал, григорий карасин, совет федерации рф, аэс "эль-дабаа", брикс
Египет, Россия, Суэцкий канал, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, АЭС "Эль-Дабаа", БРИКС
Отношения России и Египта развиваются в позитивном ключе, заявили в Совфеде
Карасин: отношения России и Египта развиваются в позитивном ключе
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Отношения России и Египта развиваются в позитивном ключе как в политике, так и в деловой, гуманитарной сферах, сказал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в ходе встречи с новым послом Египта в РФ Хамди Шаабаном.
Карасин
отметил "традиционно дружественные связи между двумя странами", которые содействуют миру в регионе и стабильности международной обстановки в целом.
"России и Египту
удается поддерживать хорошую динамику двусторонних отношений. Это касается не только внешнеполитической координации, но и деловой активности, парламентских связей, культурно-гуманитарной сферы. Все это соответствует межгосударственному Договору о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве", - сказал сенатор.
Собеседники констатировали стабильно высокий уровень российско-египетского взаимодействия, которому способствуют доверительные отношения глав двух государств.
Отмечены рост товарооборота, реализация важных проектов в сфере экономического, энергетического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества двух стран. Среди них - сооружение первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа
" по российскому образцу, подготовка к созданию Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала
Египта, деятельность крупных российских компаний топливно-энергетического комплекса, а также обеспечение высоких объемов экспорта зерна, обучение в России
более 11 тысяч египетских студентов.
По словам Карасина, в нынешнем учебном году будет выделено 336 мест для студентов из Египта.
Собеседники отметили, что важную роль в продвижении повестки двустороннего сотрудничества играют контакты парламентариев. Так, Хамди Шаабан предложил активизировать взаимодействие по линии международных комитетов и "групп дружбы" в верхних палатах парламентов двух стран.
Стороны подробно обсудили график межпарламентских контактов в 2026 году, включая взаимодействие на площадках международных парламентских организаций и в рамках БРИКС
. В ходе беседы состоялся детальный обмен мнениями по тематике ближневосточного урегулирования и ситуации вокруг Украины
.