Калинская снялась по ходу четвертьфинального матча в Гонконге

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская снялась по ходу матча с канадкой Викторией Мбоко в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 250 в Гонконге, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.