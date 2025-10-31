Рейтинг@Mail.ru
Калинская снялась по ходу четвертьфинального матча в Гонконге
Теннис
 
14:40 31.10.2025
Калинская снялась по ходу четвертьфинального матча в Гонконге
Калинская снялась по ходу четвертьфинального матча в Гонконге
Россиянка Анна Калинская снялась по ходу матча с канадкой Викторией Мбоко в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 250 в Гонконге
теннис
спорт
анна калинская
лейла фернандес
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, анна калинская, лейла фернандес, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Анна Калинская, Лейла Фернандес, Женская теннисная ассоциация (WTA)
© Фото : XАнна Калинская
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : X
Анна Калинская. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская снялась по ходу матча с канадкой Викторией Мбоко в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 250 в Гонконге, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.
Встреча завершилась при счете 6:1, 3:1 в пользу канадки, которая посеяна на турнире под третьим номером. У Калинской был шестой номер посева. Теннисистки провели на корте 48 минут.
Калинской понадобилась медицинская помощь после первого сета. Спортсменка выпила лекарство и сумела продолжить встречу. После брейка канадки во втором сете при счете 2:1 в пользу соперницы Калинская вновь вызвала физиотерапевта. Оба раза россиянке мерили давление.
За выход в финал Мбоко поборется с победительницей матча между Сораной Кырстей (7-й номер посева) из Румынии и канадкой Лейлой Фернандес (2).
Валери Камилло - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Женская теннисная ассоциация назвала имя нового председателя
28 октября, 17:51
 
ТеннисСпортАнна КалинскаяЛейла ФернандесЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
