В Иванове наладили полный цикл производства мембранной одежды
Ивановская область
Ивановская область
 
15:59 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/ivanovo-2052120505.html
В Иванове наладили полный цикл производства мембранной одежды
В Иванове наладили полный цикл производства мембранной одежды
В Иванове наладили полный цикл производства мембранной одежды
Первое в России производство текстильных герметизирующих лент для мембранных тканей осмотрели в пятницу на заводе "Фотопринт" губернатор Ивановской области... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:59:00+03:00
2025-10-31T15:59:00+03:00
ивановская область
ивановская область
россия
юго-восточная азия
станислав воскресенский
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ивановская область
россия
юго-восточная азия
ивановская область, россия, юго-восточная азия, станислав воскресенский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Ивановская область, Ивановская область, Россия, Юго-Восточная Азия, Станислав Воскресенский, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Иванове наладили полный цикл производства мембранной одежды

В Ивановской области начали выпускать гермоленты для мембранных тканей

В Иванове наладили полный цикл производства мембранной одежды
В Иванове наладили полный цикл производства мембранной одежды - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Иванове наладили полный цикл производства мембранной одежды
В Иванове наладили полный цикл производства мембранной одежды
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Первое в России производство текстильных герметизирующих лент для мембранных тканей осмотрели в пятницу на заводе "Фотопринт" губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и замглавы Минпромторга РФ Иван Куликов, сообщает пресс-служба облправительства.
Как отмечается в сообщении, с вводом новой линии предприятие завершает создание полного цикла производства мембранной экипировки по единым стандартам. Мощность оборудования составляет более 150 миллионов погонных метров лент в год, что позволит полностью закрыть потребности российского рынка мембранных тканей в этой продукции. Ранее такие ленты поставлялись из Юго-Восточной Азии.
Мемориал Красная Талка - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Проект освещения мемориала "Красная Талка" победил на конкурсе светодизайна
27 октября, 19:27
Проект реализован при господдержке в рамках специального инвестиционного контракта. Также привлечена федеральная субсидия на проведение НИОКР. Помимо мембраны и герметичных лент на предприятии выпускают трикотажные и флисовые ткани, которые также используются для пошива одежды из мембраны.
Как подчеркнул глава региона, лидерство Ивановской области в легпроме – результат постоянного развития текстильных предприятий и освоения новых компетенций.
"Мы уже стали лидерами по производству трикотажных тканей: буквально за последние пять лет развернули производство такого масштаба, что 3/4 трикотажа страны теперь производит Ивановская область. Появились мембранные ткани, появилась переработка из старой одежды в нити и новую продукцию. Очень приятно, что "Фотопринт" на месте не стоит – не только ткани производит, но и теперь мембранные ленты", – приводятся в сообщении слова Воскресенского.
Отдел тканей - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Ивановское предприятие освоило выпуск тканей премиум-сегмента
29 октября, 18:50
 
Ивановская область, Россия, Юго-Восточная Азия, Станислав Воскресенский, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
