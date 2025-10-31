В Иванове наладили полный цикл производства мембранной одежды

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Первое в России производство текстильных герметизирующих лент для мембранных тканей осмотрели в пятницу на заводе "Фотопринт" губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и замглавы Минпромторга РФ Иван Куликов, сообщает пресс-служба облправительства.

Как отмечается в сообщении, с вводом новой линии предприятие завершает создание полного цикла производства мембранной экипировки по единым стандартам. Мощность оборудования составляет более 150 миллионов погонных метров лент в год, что позволит полностью закрыть потребности российского рынка мембранных тканей в этой продукции. Ранее такие ленты поставлялись из Юго-Восточной Азии.

Проект реализован при господдержке в рамках специального инвестиционного контракта. Также привлечена федеральная субсидия на проведение НИОКР. Помимо мембраны и герметичных лент на предприятии выпускают трикотажные и флисовые ткани, которые также используются для пошива одежды из мембраны.

Как подчеркнул глава региона, лидерство Ивановской области в легпроме – результат постоянного развития текстильных предприятий и освоения новых компетенций.