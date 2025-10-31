Рейтинг@Mail.ru
СМИ: норвежские истребители в Польше впервые подняли по боевой тревоге - РИА Новости, 31.10.2025
01:39 31.10.2025
СМИ: норвежские истребители в Польше впервые подняли по боевой тревоге
СМИ: норвежские истребители в Польше впервые подняли по боевой тревоге
Норвежские истребители F-35, базирующиеся в польской Познани, в ночь на четверг были впервые подняты по боевой тревоге на фоне якобы активности России на... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T01:39:00+03:00
2025-10-31T01:39:00+03:00
в мире
россия
познань
польша
нато
f-35
россия
познань
польша
в мире, россия, познань, польша, нато, f-35
В мире, Россия, Познань, Польша, НАТО, F-35
СМИ: норвежские истребители в Польше впервые подняли по боевой тревоге

Норвежские истребители F-35 в Польше впервые подняли по боевой тревоге

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет F-35
Самолет F-35. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Норвежские истребители F-35, базирующиеся в польской Познани, в ночь на четверг были впервые подняты по боевой тревоге на фоне якобы активности России на Украине, сообщает журнал Forsvarets forum, издаваемый ВС Норвегии, со ссылкой на командующего группы норвежских F-35 в Познани Мортена Ханке.
"С начала октября норвежские истребители F-35 находятся в боеготовности в польском городе Познань для защиты Польши от дронов и ракетных ударов. В ночь на четверг два самолета F-35 впервые встали на крыло в рамках этой задачи после крупной ракетной атаки России по западной Украине", - говорится в материале издания.
29 октября, 06:08
В Норвегии предупредили о рисках из-за применения Tomahawk Украине
29 октября, 06:08
По данным журнала, во время вылета истребители не открывали огонь.
Радиостанция RMF FM 6 октября сообщила, что истребители F-35 ВВС Норвегии заступают на боевое дежурство в Польше. Отмечалось, что истребители будут дислоцированы на аэродроме Познань-Кшесины.
Польша в 2024-2025 годах существенно усилила военную группировку на восточном фланге НАТО за счет рекордного роста оборонного бюджета, масштабных закупок основных боевых танков, ударных вертолетов и сопутствующей техники, а также перевооружения и перегруппировки формирований северо-восточного и восточного военных округов.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Польше утверждают, что перехватили российский самолет над Балтикой
Вчера, 14:08
 
