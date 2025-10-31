Источник назвал возможную причину крупного ДТП с трамваем в Туле

ТУЛА, 31 окт – РИА Новости. Неисправное дорожное полотно, из-за которого занесло трамвай, могло стать причиной столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей на Пролетарском мосту в Туле, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.