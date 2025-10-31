https://ria.ru/20251031/istochnik-2052056658.html
Источник назвал возможную причину крупного ДТП с трамваем в Туле
Источник назвал возможную причину крупного ДТП с трамваем в Туле - РИА Новости, 31.10.2025
Источник назвал возможную причину крупного ДТП с трамваем в Туле
Неисправное дорожное полотно, из-за которого занесло трамвай, могло стать причиной столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей на... РИА Новости, 31.10.2025
ТУЛА, 31 окт – РИА Новости. Неисправное дорожное полотно, из-за которого занесло трамвай, могло стать причиной столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей на Пролетарском мосту в Туле, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Утром в пятницу на Пролетарском мосту в Туле
столкнулись трамвай, два маршрутных такси и два легковых автомобиля. Губернатор региона Дмитрий Миляев
сообщил, что предварительно, в ДТП погибли четыре человека, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Детей среди погибших и пострадавших нет. По данным главы регионального минздрава Сергея Мухина, порядка пяти человек находятся в тяжелом состоянии.
"Одна из версий, что дорожное полотно могло быть неисправно, из-за этого трамвай занесло", - сообщил собеседник агентства.