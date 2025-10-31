Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал возможную причину крупного ДТП с трамваем в Туле
12:25 31.10.2025 (обновлено: 12:26 31.10.2025)
Источник назвал возможную причину крупного ДТП с трамваем в Туле
Источник назвал возможную причину крупного ДТП с трамваем в Туле
происшествия, тула, дмитрий миляев
Происшествия, Тула, Дмитрий Миляев
Источник назвал возможную причину крупного ДТП с трамваем в Туле

Причиной крупного ДТП с трамваем в Туле могло стать неисправное дорожное полотно

Последствия ДТП с участием маршрутных такси и трамвая в Туле
ТУЛА, 31 окт – РИА Новости. Неисправное дорожное полотно, из-за которого занесло трамвай, могло стать причиной столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей на Пролетарском мосту в Туле, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Утром в пятницу на Пролетарском мосту в Туле столкнулись трамвай, два маршрутных такси и два легковых автомобиля. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что предварительно, в ДТП погибли четыре человека, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Детей среди погибших и пострадавших нет. По данным главы регионального минздрава Сергея Мухина, порядка пяти человек находятся в тяжелом состоянии.
"Одна из версий, что дорожное полотно могло быть неисправно, из-за этого трамвай занесло", - сообщил собеседник агентства.
Число пострадавших в крупном ДТП с трамваем в Туле выросло до 25
ПроисшествияТулаДмитрий Миляев
 
 
