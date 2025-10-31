Арбитраж удовлетворил иск ГП к рыбколхозу "Восток-1"

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Приморья полностью удовлетворил иск Генкпрокуратуры к рыболовецкому колхозу "Восток-1" о взыскании 37 миллиардов рублей ущерба по квотам на вылов, сообщает суд.

"Арбитражный суд Приморского края удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры РФ о признании ничтожными договоров о закреплении долей квот на вылов водных биологических ресурсов и о взыскании ущерба в размере более 37 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Решение подлежит немедленному исполнению, при этом у сторон есть месяц на обжалование решения суда в апелляционном порядке.

ГП требовала взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. В иске также содержится требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба.

Среди ответчиков по иску, кроме приморского "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", названы его гендиректор Александр Сайфулин, пять членов семьи Шегнагаевых (включая совладельца Владислава и бенефициара Валерия), учредитель Яков Шевченко, ряд иностранных компаний и физлиц. Третьими лицами являются Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и АО "Новый регистратор".

Суд в качестве обеспечительных мер по иску ГП к компании арестовал все ее движимое и недвижимое имущество. Исключением стали средства на нужды судов и экипажей.

Ранее рыболовецкий колхоз "Восток-1" подал в арбитраж иск о признании банкротом, заявление пока не принято к производству.