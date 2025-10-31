Рейтинг@Mail.ru
Арбитраж удовлетворил иск ГП к рыбколхозу "Восток-1" - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 31.10.2025 (обновлено: 05:52 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/isk-2051996636.html
Арбитраж удовлетворил иск ГП к рыбколхозу "Восток-1"
Арбитраж удовлетворил иск ГП к рыбколхозу "Восток-1" - РИА Новости, 31.10.2025
Арбитраж удовлетворил иск ГП к рыбколхозу "Восток-1"
Арбитражный суд Приморья полностью удовлетворил иск Генкпрокуратуры к рыболовецкому колхозу "Восток-1" о взыскании 37 миллиардов рублей ущерба по квотам на... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T05:46:00+03:00
2025-10-31T05:52:00+03:00
экономика
приморский край
россия
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20251010/sud-2047513775.html
https://ria.ru/20251020/arbitrazh-2049415408.html
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, приморский край, россия, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Приморский край, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Арбитраж удовлетворил иск ГП к рыбколхозу "Восток-1"

Арбитраж удовлетворил иск ГП к "Восток-1" о взыскании 37 миллиардов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Приморья полностью удовлетворил иск Генкпрокуратуры к рыболовецкому колхозу "Восток-1" о взыскании 37 миллиардов рублей ущерба по квотам на вылов, сообщает суд.
"Арбитражный суд Приморского края удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры РФ о признании ничтожными договоров о закреплении долей квот на вылов водных биологических ресурсов и о взыскании ущерба в размере более 37 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Суд удовлетворил иск ГП о конфискации активов "Корпорации СТС"
10 октября, 13:59
Решение подлежит немедленному исполнению, при этом у сторон есть месяц на обжалование решения суда в апелляционном порядке.
ГП требовала взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. В иске также содержится требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба.
Среди ответчиков по иску, кроме приморского "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", названы его гендиректор Александр Сайфулин, пять членов семьи Шегнагаевых (включая совладельца Владислава и бенефициара Валерия), учредитель Яков Шевченко, ряд иностранных компаний и физлиц. Третьими лицами являются Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и АО "Новый регистратор".
Суд в качестве обеспечительных мер по иску ГП к компании арестовал все ее движимое и недвижимое имущество. Исключением стали средства на нужды судов и экипажей.
Ранее рыболовецкий колхоз "Восток-1" подал в арбитраж иск о признании банкротом, заявление пока не принято к производству.
Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Суд удовлетворил иск об изъятии акций у миноритариев Соликамского завода
20 октября, 16:52
 
ЭкономикаПриморский крайРоссияГенеральная прокуратура РФФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала