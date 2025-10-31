В ОП призвали выработать правила использования ИИ в образовании

Он отметил, что необходим взвешенный подход к определению роли искусственного интеллекта в образовании: требуется четко понять, выступает ли он помощником или несет потенциальные риски.

"Если мы не определимся с позицией по отношению к искусственному интеллекту уже в средней школе, нам будет очень непросто. Ведутся дискуссии его использования при написании курсовых и дипломных работ, и противостоять этому уже нет смысла", - считает Гриб.