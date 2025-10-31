https://ria.ru/20251031/ii-2052121620.html
В ОП призвали выработать правила использования ИИ в образовании
Необходимо выработать четкие правила использования искусственного интеллекта в образовании, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной...
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Необходимо выработать четкие правила использования искусственного интеллекта в образовании, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
"Мы должны четко определить, будем ли нормативно закреплять и контролировать его применение (искусственного интеллекта - ред.), ставя задачи как педагогам, так и исследователям. Важно обозначить, где искусственный интеллект будет выступать в качестве помощника, а где его использование, особенно при написании письменных работ, нужно регулировать", - сказал Гриб
.
Он отметил, что необходим взвешенный подход к определению роли искусственного интеллекта в образовании: требуется четко понять, выступает ли он помощником или несет потенциальные риски.
"Если мы не определимся с позицией по отношению к искусственному интеллекту уже в средней школе, нам будет очень непросто. Ведутся дискуссии его использования при написании курсовых и дипломных работ, и противостоять этому уже нет смысла", - считает Гриб.
По его мнению, искусственный интеллект в целом следует рассматривать как помощника в образовательном процессе, однако его внедрение одновременно становится серьезным вызовом для всей системы образования, требующим продуманной адаптации и новых решений.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.