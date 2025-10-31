Рейтинг@Mail.ru
16:03 31.10.2025
В ОП призвали выработать правила использования ИИ в образовании
В ОП призвали выработать правила использования ИИ в образовании
общество, россия, владислав гриб, искусственный интеллект (ии)
Общество, Россия, Владислав Гриб, Искусственный интеллект (ИИ)
В ОП призвали выработать правила использования ИИ в образовании

В ОП призвали выработать четкие правила использования ИИ в образовании

© Fotolia / Sergey NivensРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Fotolia / Sergey Nivens
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Необходимо выработать четкие правила использования искусственного интеллекта в образовании, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
"Мы должны четко определить, будем ли нормативно закреплять и контролировать его применение (искусственного интеллекта - ред.), ставя задачи как педагогам, так и исследователям. Важно обозначить, где искусственный интеллект будет выступать в качестве помощника, а где его использование, особенно при написании письменных работ, нужно регулировать", - сказал Гриб.
Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В России разработали ИИ, замещающий собой отдел бухгалтеров
29 октября, 06:18
Он отметил, что необходим взвешенный подход к определению роли искусственного интеллекта в образовании: требуется четко понять, выступает ли он помощником или несет потенциальные риски.
"Если мы не определимся с позицией по отношению к искусственному интеллекту уже в средней школе, нам будет очень непросто. Ведутся дискуссии его использования при написании курсовых и дипломных работ, и противостоять этому уже нет смысла", - считает Гриб.
По его мнению, искусственный интеллект в целом следует рассматривать как помощника в образовательном процессе, однако его внедрение одновременно становится серьезным вызовом для всей системы образования, требующим продуманной адаптации и новых решений.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В МВД рассказали, как распознать ИИ-бота
22 октября, 12:26
 
