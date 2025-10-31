Владислав Гриб: школьники в России де-факто уже учатся 12 лет

Школьники в России де-факто уже учатся 12 лет, так как последний год обучения в дошкольных учреждениях можно рассматривать как подготовку к школе, считает заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. В интервью РИА Новости он рассказал о перспективах перехода к 12-летней системешкольного образования, возможном расширении списка обязательных ЕГЭ, а также о ключевых темах форума "Сообщество".

Форум Общественной палаты РФ "Сообщество" проходит на площадке Национального центра "Россия" с 31 октября по 1 ноября.

— Владислав Валерьевич, расскажите, какова главная тематика, повестка форума "Сообщество" в этом году? Как бы вы описали целевую аудиторию форума? В прошлом году в рамках итогового форума вы проводили награждение общественных деятелей. Будет ли что-то подобное сейчас? Какие ключевые темы Общественная палата планирует вынести на обсуждение?

— В этом году главной темой форума станет 20-летие Общественной палаты России. Мы обсудим работу и деятельность палаты за эти два десятилетия, что, безусловно, является масштабной задачей. Каждая комиссия представит свои направления и итоги работы, охватывая аспекты общественного контроля, деятельности общественных советов и в целом все сферы направления Общественной палаты. Меня особенно интересует повестка, связанная с общественным контролем, а также вопросы семьи и демографической политики. Честно говоря, все темы, которые мы обсуждали в прошлом году и на протяжении всех этих лет, будут в центре внимания. Мы сосредоточимся на рейтингах общественных советов и общественных палат. Кроме того, планируется провести масштабное награждение наших общественных деятелей, которые внесли значительный вклад в развитие гражданского общества.

Целевая аудитория нашего мероприятия действительно разнообразна. В первую очередь это члены Общественной палаты России и представители региональных общественных палат и общественных советов, а также руководители некоммерческих организаций. Кроме того, среди участников будут депутаты, сенаторы, представители органов власти и бизнеса. В этом смысле мы являемся уникальным институтом, который объединяет все сектора общества и охватывает различные направления. Я уверен, что форум пройдет в интересной и конструктивной обстановке. Ключевыми темами станут общественная деятельность, семья и демография, поддержка науки, образования, социальной политики. Каждая комиссия будет рассматривать свои специфические вопросы.

— Вы ранее предложили вернуться к идее 12-летнего школьного образования. Какие ключевые задачи может решить такая модель? Когда, на ваш взгляд, Россия может прийти к этому? Нужно ли менять систему уже сейчас, или через несколько лет структура все равно переформируется, и подобная инициатива станет необходимостью?

— Идея 12-летнего школьного образования на самом деле уже де-факто реализуется в нашей стране. Последний год обучения в дошкольных учреждениях, таких как детские сады, можно рассматривать как подготовку к школе, или "нулевку". Это особенно актуально для городов-миллионников, где есть возможность организовать такие программы. Тем не менее не у всех есть возможность отдать детей в детский сад из-за нехватки мест или других обстоятельств. В малых городах, селах и деревнях ситуация еще сложнее. Школьное образование является обязательным, и, если посмотреть на последние группы дошкольных учреждений, можно заметить, что в первом классе дети уже начинают учить буквы, математику и другие основы. Несмотря на официальные нормы, многие дети начинают обучение с пяти-шести лет. Это подтверждается опытом моих детей, а у меня их восемь, и опытом моих друзей и знакомых.

Похожие тенденции наблюдаются и в технологически развитых странах, таких как Япония, Китай, Южная Корея, США и Германия. В большинстве развитых стран 12-летнее школьное образование начинается с шести лет. Наши дети не уступают японским, китайским или европейским детям. Мы вполне готовы к этому переходу. Вопрос лишь времени — я убежден, что мы к этому придем, и важно обсудить эту идею без паники. Сейчас наблюдается увеличение количества школьных предметов и обязательных экзаменов, таких как ЕГЭ по истории для гуманитарных направлений и по физике для всех инженерных специальностей.

— С какого возраста оптимально начинать школьное обучение? Как вы считаете, в каком возрасте лучше поступать в вуз?

— Я считаю, что в нашей стране наблюдается сокращение числа первоклассников. При этом я против сокращения учителей, так как 12-летнее обучение может позволить сохранить их в системе и дать возможность выпускникам поступать в вузы в 18 лет. Хочу подчеркнуть, что это только начало диалога, и не означает, что изменения должны произойти немедленно. Но стоит отметить, что в технологически развитых странах этот процесс уже идет. Общество должно рассмотреть этот вопрос. У меня ребенок, не могу сказать, что необыкновенно талантливый, но в шесть лет уже частично занимается по учебникам второго класса.

Дети разные, если они в шесть лет пойдут в школу, будем спокойно готовить. В некоторых странах детей отправляют в школу с пяти лет, но это больше похоже на сочетание детского сада и школы. Этот вопрос требует обсуждения и подготовки. Ожидается, что будет больше предметов и новых дисциплин, но стоит помнить, что школьный день не резиновый. У школьников уже сейчас наблюдается перегруз, особенно по домашним заданиям. Мои ребята приходят из лицея в пять вечера и затем делают уроки. Поэтому нужно серьезно подумать об этом, так как это действительно важно.

— Минобрнауки России предложило включить ЕГЭ по истории в список экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления. Поддерживаете ли вы эту инициативу? Нужно ли, на ваш взгляд, еще что-то менять в списке обязательных экзаменов для разных направлений?

— Надо знать свою историю, поэтому очевидно: необходимо вводить ЕГЭ по истории для социально-гуманитарных направлений. История — это не просто набор фактов, это про смыслы, понимание и анализ. Она формирует мировоззрение, и я поддерживаю эту инициативу. Если говорить о списке обязательных экзаменов, то, например, физика будет расширена для всех инженерных специальностей. Я считаю, что историю для гуманитариев нужно сделать обязательной, а физику — для инженеров. При этом не стоит слишком расширять список экзаменов. ЕГЭ у нас достаточно сложные, поэтому важно, чтобы школы и учителя были к этому готовы. Я также не исключаю, что в будущем может появиться комплексный ЕГЭ по искусственному интеллекту и ИТ-технологиям — это вопрос времени.

— Нужно ли возвращать в школы больше практики: ремесел, профориентации, инженерных кружков?

— Конечно, необходимо возвращать в школы ориентированные направления. В советской школе я получил права, что оказалось очень полезным. В некоторых московских школах уже существуют профориентационные классы и инженерные кружки, и я считаю, что такие инициативы нужно вводить в обязательном порядке. Важно также, чтобы учителям доплачивали за эту работу. Кроме того, школы должны сотрудничать с предприятиями, индустриальными партнерами. Крупные компании могли бы взять шефство над конкретными классами или направлениями.

— Ранее стало известно, что депутаты Госдумы во главе с председателем комитета ГД по международным делам, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким планируют внести на рассмотрение нижней палаты законопроект, которым предлагается перенести начало уроков в школах на девять часов утра и закрепить пятидневную учебную неделю. Как вы считаете, следует ли пересмотреть расписание школьного дня?

— Начало уроков в девять часов и закрепление пятидневной рабочей недели — это дискуссионный вопрос. Зимой, в ноябре и декабре, начинать занятия в девять часов может быть непросто, особенно когда на улице темно. Летом, ближе к маю, возможно, это не так критично. Я считаю, что в этом вопросе стоит советоваться с психологами. Есть и другой аспект: многие родители стараются отвести детей в школу и затем успеть на работу. Если работа начинается в девять, то кто будет отводить детей? Учитывая, что не у всех есть возможность пользоваться общественным транспортом, а маленьких детей нужно провожать.

Я бы не поддерживал эту инициативу на данном этапе. Лучше дать больше прав самим учебным заведениям в решении этого вопроса и обязательно консультироваться с родителями о том, как им удобнее.

— Русское географическое общество в этом году отмечает 180-летие. Недавно президент России Владимир Путин заявил, что в стране в обязательном порядке должен быть создан музей географии. Где, на ваш взгляд, должен быть создан такой музей: в столице, регионах? Какую роль он мог бы сыграть в патриотическом воспитании и развитии интереса к культурному наследию России?

— Музей географии — это отличная идея, и я считаю, что такой музей должен быть в каждом городе и крупном населенном пункте. Русское географическое общество имеет свои филиалы, и в этом году хочется поздравить их, а также региональные отделения. Каждое из них совместно с региональными и муниципальными властями может и должно создать такой музей. Он сыграл бы важную роль в патриотическом воспитании, ведь каждое географическое открытие связано с подвигами и усилиями сотен и тысяч людей. География, как и история, является важным предметом, который помогает воспитывать нашу молодежь. Мы должны гордиться тем, что являемся самой большой страной в мире, и передавать эту гордость следующим поколениям.

— Мир стремительно цифровизуется. Нужно ли уже сегодня вводить в школах курсы киберграмотности и цифровой безопасности, чтобы дети понимали, как защитить себя в интернете и грамотно использовать технологии?

— Мы затрагивали тему 12-летнего образования, и курс кибербезопасности — это уже не прихоть, а жесткая необходимость сегодняшнего дня. К сожалению, кибермошенничество у нас развито, и люди теряют миллионы, все свои состояния из-за кибербезграмотности. Иллюзия легкого заработка в интернете приводит к тому, что мы не всегда понимаем, надежно ли обеспечили свою цифровую безопасность. Это должно начинаться с первого класса в разделе "Окружающий мир", а дальше, возможно, развиваться через отдельные курсы, которые должны быть обязательными, а не факультативными.

— Как вы оцениваете роль искусственного интеллекта в образовании: это помощник или угроза традиционным формам обучения и преподавания?

— Необходимо внимательно отнестись к роли искусственного интеллекта в образовании: является ли он помощником или угрозой. Это как с атомной энергией — есть мирный атом и военный. Если мы не определимся с позицией по отношению к искусственному интеллекту уже в средней школе, нам будет очень непросто. Ведутся дискуссии его использования при написании курсовых и дипломных работ, противостоять этому уже нет смысла. Мы должны четко определить, будем ли нормативно закреплять и контролировать его применение, ставя задачи как педагогам, так и исследователям. Важно обозначить, где искусственный интеллект будет выступать в качестве помощника, а где его использование, особенно при написании письменных работ, нужно регулировать. Я считаю, что в целом он является помощником, но это также новый вызов для всей системы образования.

— Как вы считаете, стоит ли инициировать программу "Юридическая грамотность для подростков" (с 7 класса, например) как обязательный модуль, чтобы дети понимали свои права и обязанности, и какие шаги нужны для ее внедрения?

— Как юрист, я поддерживаю все программы, направленные на повышение правовой культуры и юридической грамотности у детей, начиная с первого класса. Вопросы, касающиеся соблюдения правил дорожного движения и других аспектов жизни, уже рассматриваются в рамках окружающего мира. Я считаю, что мы должны уделять этому больше внимания.

Мне жаль, и я не совсем согласен с тем, что правовые темы входят в курс обществознания. Обществознание, по сути, начинается с первого класса и охватывает разделы, которые учат детей жить в обществе, развивать социальные навыки и понимать работу государства и наших законов. Это важные аспекты, о которых можно говорить много. Но я бы хотел, чтобы какие-то отдельные курсы по правовым основам имели свои законные часы в школьной программе.

— Владислав Валерьевич, с 1 сентября 2025 года обществознание исключили из школьной программы шестых-седьмых классов, с 1 сентября 2026 года оно будет преподаваться для 9-11 классов. Считаете ли вы оправданным такой подход и нужно ли, на ваш взгляд, возвращать предмет в полный объем?

— Я все-таки считаю, что, возможно, не стоит в полном объеме возвращать правовые темы в школьную программу, так как перегружать ее нежелательно. Однако есть дисциплины, которые необходимо сохранить. Это могут быть факультативы или интеграция правовых вопросов в другие предметы.