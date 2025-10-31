Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали не отказываться от трансляций Олимпиады в России
11:02 31.10.2025 (обновлено: 12:14 31.10.2025)
В Госдуме призвали не отказываться от трансляций Олимпиады в России
В Госдуме призвали не отказываться от трансляций Олимпиады в России - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
В Госдуме призвали не отказываться от трансляций Олимпиады в России
Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что если российские спортсмены принимают участие в... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
В Госдуме призвали не отказываться от трансляций Олимпиады в России

Свищев: если россияне участвуют в ОИ-2026, то надо вести трансляцию

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости, Олег Богатов. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что если российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх 2026 года, то надо обязательно вести трансляцию соревнований.
На данный момент из россиян на зимние Игры в Италии отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
Показ Олимпиады будет раздражать людей в России, считает Журова
29 октября, 17:15
Показ Олимпиады будет раздражать людей в России, считает Журова
29 октября, 17:15
"Наши спортсмены ведь участвуют в Олимпийских играх, значит, соревнования надо показывать. Да, пока их трое, но разве это не наши спортсмены? И трансляции с Олимпиады - это ведь хорошая возможность посмотреть на наших конкурентов. Ведь не сегодня-завтра мы все равно вернемся на международную арену. Процесс восстановления наших спортсменов, медленно, к сожалению, но идет", - сказал Свищев.
«
"Мы постоянно должны быть в тренде, и специалисты в своих видах спорта должны видеть своих соперников. Потому что спорт не стоит на месте, рождаются новые звезды, меняются правила и тенденции", - подчеркнул собеседник агентства.
Эксперт в то же время отметил, что существует и весьма негативный нюанс.
"Меня беспокоит то, что мы за свои деньги покупаем права на трансляцию соревнований Олимпийских игр и, тем самым, поддерживаем Международный олимпийский комитет. Ту самую организацию, которая до сих пор не восстановила нас в правах. И до сих пор рекомендует не допускать наших спортсменов", - пояснил Свищев.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Васильев дал понять, почему не стоит показывать Олимпиаду в России
29 октября, 12:17
 
