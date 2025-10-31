В Госдуме призвали не отказываться от трансляций Олимпиады в России

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости, Олег Богатов. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что если российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх 2026 года, то надо обязательно вести трансляцию соревнований.

"Мы постоянно должны быть в тренде, и специалисты в своих видах спорта должны видеть своих соперников. Потому что спорт не стоит на месте, рождаются новые звезды, меняются правила и тенденции", - подчеркнул собеседник агентства.

"Меня беспокоит то, что мы за свои деньги покупаем права на трансляцию соревнований Олимпийских игр и, тем самым, поддерживаем Международный олимпийский комитет. Ту самую организацию, которая до сих пор не восстановила нас в правах. И до сих пор рекомендует не допускать наших спортсменов", - пояснил Свищев.