В Госдуме назвали размер маткапитала на второго ребенка в 2026 году

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Семьи, которые не получали материнский капитал при рождении первенца, смогут получить маткапитал в размере 974 100 рублей на второго ребенка в 2026 году, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.