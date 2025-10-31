Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали размер маткапитала на второго ребенка в 2026 году
01:56 31.10.2025 (обновлено: 02:21 31.10.2025)
В Госдуме назвали размер маткапитала на второго ребенка в 2026 году
Семьи, которые не получали материнский капитал при рождении первенца, смогут получить маткапитал в размере 974 100 рублей на второго ребенка в 2026 году,... РИА Новости, 31.10.2025
россия, татьяна буцкая, антон котяков, госдума рф
Россия, Татьяна Буцкая, Антон Котяков, Госдума РФ
В Госдуме назвали размер маткапитала на второго ребенка в 2026 году

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Семьи, которые не получали материнский капитал при рождении первенца, смогут получить маткапитал в размере 974 100 рублей на второго ребенка в 2026 году, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"В 2026 году сумма материнского капитала на второго ребенка, если ранее на первого ребенка выплата не была получена, составит 974 100 рублей. Это заложено проектом бюджета (Социального фонда РФ. — Прим. Ред.)", — сказала Буцкая.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее сообщал, что средствами материнского капитала по планам ведомства в 2026 году воспользуются 1,7 миллиона семей. Он отмечал, что в бюджете на данные цели предусмотрено почти 567 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов больше, чем в 2025 году.
Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Также был принят в первом чтении проект бюджета Соцфонда РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документы были внесены правительством. Второе чтение запланировано на 18 ноября.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Госдуме назвали размер маткапитала при рождении первого ребенка
РоссияТатьяна БуцкаяАнтон КотяковГосдума РФ
 
 
