Гатилов оценил попытки создать новую систему безопасности без России - РИА Новости, 31.10.2025
05:51 31.10.2025
Гатилов оценил попытки создать новую систему безопасности без России
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Усилия по созданию какой-либо новой системы безопасности без России, а тем более направленной против ее интересов, обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Необходимо подчеркнуть, что усилия по созданию какой-либо новой системы безопасности без России, а тем более направленной против интересов нашей страны, изначально обречены на провал", - сказал дипломат.
Гатилов заявил о радикализации позиций стран по контролю вооружений
03:26
Гатилов отметил, что Россия не наблюдает никаких намерений стран Запада вести работу по созданию новой архитектуры безопасности и достижению новых соглашений.
"Наоборот, многие страны Европы продолжают вести себя агрессивно, повышают в отношении нашей страны градус эскалации, накачивают киевский режим вооружениями, зачастую принося в жертву свое экономическое развитие и, соответственно, процветание собственных народов. Все это делается при подстрекательстве русофобски настроенных ЕС и НАТО. В таких условиях диалог в области безопасности с европейскими государствами попросту невозможен", - заключил дипломат.
Гатилов назвал предотвращение ядерной войны приоритетом для России
04:37
 
