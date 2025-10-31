Гатилов оценил попытки создать новую систему безопасности без России

ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Усилия по созданию какой-либо новой системы безопасности без России, а тем более направленной против ее интересов, обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.