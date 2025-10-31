Рейтинг@Mail.ru
Подведены итоги работы московского управления ФНС за 9 месяцев - РИА Новости, 31.10.2025
14:19 31.10.2025
Подведены итоги работы московского управления ФНС за 9 месяцев
Подведены итоги работы московского управления ФНС за 9 месяцев - РИА Новости, 31.10.2025
Подведены итоги работы московского управления ФНС за 9 месяцев
москва, россия
Москва, Россия
Подведены итоги работы московского управления ФНС за 9 месяцев

В столице подвели итоги работы московского управления ФНС за девять месяцев

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Итоги работы столичных сотрудников налоговой службы за девять месяцев подвели в рамках расширенного заседания коллегии московского управления ФНС в национальном центре "Россия", сообщает пресс-служба органа.
Из столицы в систему бюджета Российской Федерации за период с января по сентябрь 2025 года поступило 8,2 триллиона рублей, администрируемых московским управлением, среди которых 2,7 триллиона были направлены в федеральный бюджет, что на 37% больше, чем годом ранее.
Москва победила в рейтинге регионов по развитию экономики замкнутого цикла
Москва победила в рейтинге регионов по развитию экономики замкнутого цикла
29 октября, 17:02
Как подчеркнула глава московского управления службы Марина Третьякова в рамках своего выступления, в государственные внебюджетные фонды из Москвы поступило 2,6 триллиона рублей страховых взносов – 24,5% общероссийских поступлений.
В столичный бюджет за 9 месяцев поступило 3,4 трлн рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. При этом темп роста поступлений налога на доходы физических лиц составил 112,6%. В сообщении отмечается, что рост поступлений по НДФЛ обеспечен в том числе работой по легализации налоговой базы.
По информации ФНС, количество деклараций, которые граждане предоставили добровольно, составило около 960 тысяч. В свою очередь, 26 тысяч граждан были дополнительно привлечены к декларированию – объем доначисленных налогов на полученные ими доходы от сделок с имуществом составил 2 миллиарда рублей, в том числе 300 миллионов рублей – от сдачи в аренду жилой недвижимости и другого имущества.
Отмечается, что в 2025 году службой были инициированы мероприятия в отношении трудоспособных "неработающих" жителей Москвы, не декларирующих свои доходы.
"Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемые ею риски в сфере рынка труда и возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения мероприятий в отношении "неработающих граждан" будет находится на постоянном контроле", – отметила Третьякова, ее слова приводит пресс-служба.
Принявший участие в расширенной коллегии мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников столичного управления с 35-летием создания налоговых органов России, поблагодарил их за создание службы мирового уровня по качеству и объемам работы и вручил награды города отличившимся сотрудникам.
Багреева: Москва реализовала около 1 тыс помещений для бизнеса на торгах
Багреева: Москва реализовала около 1 тыс помещений для бизнеса на торгах
Вчера, 09:15
 
