Ассистентский дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:02 31.10.2025 (обновлено: 10:41 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/filadelfiya-2052004116.html
Ассистентский дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ
Ассистентский дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ
Ассистентский дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ
"Филадельфия Флайерз" переиграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T08:02:00+03:00
2025-10-31T10:41:00+03:00
хоккей
спорт
филадельфия
тревор зеграс
нэшвилл
нэшвилл предаторз
филадельфия флайерз
трэвис конекны
филадельфия
Ассистентский дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ

"Филадельфия" обыграла "Нэшвилл" в матче НХЛ с ассистентским дублем Мичкова

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" переиграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Тревор Зеграс (33-я, 48-я минуты), также шайбы забросили Джейми Драйсдейл (36) и Трэвис Конекни (56). У хозяев отличился Мэттью Вуд (39).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
31 октября 2025 • начало в 02:00
Завершен
Филадельфия
4 : 1
Нэшвилл
32:45 • Тревор Зеграс
(Матвей Мичков, Оуэн Типпетт)
35:41 • Джейми Дрисдэйл
(Матвей Мичков, Тревор Зеграс)
47:00 • Тревор Зеграс
(Кэмерон Йорк, Ноа Кэйтс)
55:54 • Трэвис Конечны
(Кристиан Дворак)
38:03 • Matthew Wood
(Майкл Бантинг, Эрик Хаула)
Российский форвард "Флайерз" Матвей Мичков отметился ассистентским дублем и был признан третьей звездой матча.
"Филадельфия" (13 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Нэшвилл" (10) располагается на шестой строчке в Центральном дивизионе.
В следующем матче "Филадельфия" 1 ноября примет "Торонто Мэйпл Лифс", а "Нэшвилл" в тот же день дома сыграет с "Калгари Флэймз".
