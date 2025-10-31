Ассистентский дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" переиграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Тревор Зеграс (33-я, 48-я минуты), также шайбы забросили Джейми Драйсдейл (36) и Трэвис Конекни (56). У хозяев отличился Мэттью Вуд (39).
31 октября 2025 • начало в 02:00
32:45 • Тревор Зеграс
35:41 • Джейми Дрисдэйл
47:00 • Тревор Зеграс
(Кэмерон Йорк, Ноа Кэйтс)
55:54 • Трэвис Конечны
38:03 • Matthew Wood
Российский форвард "Флайерз" Матвей Мичков отметился ассистентским дублем и был признан третьей звездой матча.
"Филадельфия" (13 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Нэшвилл" (10) располагается на шестой строчке в Центральном дивизионе.
В следующем матче "Филадельфия" 1 ноября примет "Торонто Мэйпл Лифс", а "Нэшвилл" в тот же день дома сыграет с "Калгари Флэймз".
