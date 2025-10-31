Рейтинг@Mail.ru
14:50 31.10.2025
Кандидат в премьеры Молдавии хочет войти в ЕС вместе с Приднестровьем
в мире
молдавия
украина
тирасполь
майя санду
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048181181_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_13c8ba2fefb45490126f850223f29a07.jpg
в мире, молдавия, украина, тирасполь, майя санду, мария захарова, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Тирасполь, Майя Санду, Мария Захарова, Евросоюз
© Фото : Alliance Française de MoldavieАлександр Мунтяну
Александр Мунтяну - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Alliance Française de Moldavie
Александр Мунтяну. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Молдавии Александр Мунтяну заявил, что хотел бы, чтобы страна присоединилась к Евросоюзу вместе с Приднестровьем.
Президент Молдавии Майя Санду 24 октября по предложению партии "Действие и солидарность" выдвинула кандидатом на пост премьер-министра проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства. В пятницу он представил на заседании парламента свою команду и программу правления, чтобы получить вотум доверия депутатов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Молдавии обвинили Санду в нарушении конституции
28 октября, 15:01
"Эта проблема (приднестровский конфликт - ред.) не решается уже больше 30 лет. Наше правительство еще не утверждено, поэтому мы не можем устранить ее сразу. Но мы уже начали работу в этом направлении… Я бы очень хотел, чтобы мы вошли в состав ЕС вместе с Приднестровьем", - сказал Мунтяну на заседании парламента.
Он добавил, что теоретически республика может войти в ЕС и без Приднестровья, но власти страны в любом случае настроены на улучшении отношений с Тирасполем. "Мы будем решать эту ситуацию конструктивно и мирно. Речь ни о каких военных вмешательствах или силовых методах не идет. Пока мы ведем техническую работу через Бюро, работаем с нашими партнерами, в первую очередь с Европейским союзом. Конечно, мы хотели бы сотрудничать и с США. Как гражданин Молдавии, который ездил в Тирасполь, когда был школьником, я хотел бы, чтобы приднестровская сторона полностью и на равных правах стала частью страны", — отметил Мунтяну.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Молдавии гниют фрукты из-за потери рынка сбыта в России, заявили в ПМР
30 октября, 19:17
 
