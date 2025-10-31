Две трети жителей Чехии выступили против перехода на евро, показал опрос

Исследование было проведено во второй половине октября ЦИОМ при АН Чехии, в нем приняли участие 1640 человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. Статистическая погрешность не приводится.