Две трети жителей Чехии выступили против перехода на евро, показал опрос

ПРАГА, 31 окт – РИА Новости. Две трети жителей (66%) республики выступают за сохранение чешской кроны в качестве национальной валюты, около одной трети (30%) готовы к переходу на евро, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром по изучению общественного мнения (ЦИОМ) при Академии наук страны.
"В Чехии по-прежнему сохраняется негативное отношение к возможному переходу на евро, против этого выступают 66% граждан, в то время как с чешской кроной готовы расстаться 30% опрошенных. Мнения респондентов разошлись в отношении координации действий стран-членов Евросоюза во внешней политике – 47% ее одобряют, 44% считают чрезмерной. За сохранение нынешнего уровня взаимной интеграции государств-членов ЕС выступают 38%, за ее усиление – 27%, а за ослабление – 24% опрошенных", - говорится в комментарии ЦИОМ к результатам исследования.
Почти три четверти респондентов (74%) поддерживают членство Чехии в ЕС, менее одной четверти (23%) выступают против этого. Главными сторонниками сохранения членства Чехии в ЕС являются молодые люди в возрасте до 30 лет, мужчины, обладатели дипломов о высшем образовании, жители Праги и сторонники партий ныне правящей праволиберальной коалиции, на смену которым в ноябре приходят выигравшие парламентские выборы 3-4 октября три политических движения – ANO ("Акция недовольных граждан"), SPD ("Свобода и прямая демократия" и "Мотористы". Лидеру ANO Андрею Бабишу президент республики Петр Павел поручил формирование нового правительства.
Исследование было проведено во второй половине октября ЦИОМ при АН Чехии, в нем приняли участие 1640 человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. Статистическая погрешность не приводится.
