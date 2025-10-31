https://ria.ru/20251031/ekaterinburg-2052115631.html
Голову женщины, убитой в лесопарке в Екатеринбурге, нашли в пакете
Голову женщины, убитой в лесопарке в Екатеринбурге, нашли в пакете
Голову женщины, убитой в лесопарке в Екатеринбурге, нашли в пакете
Голову женщины, тело которой нашли накануне в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, обнаружили в 200 метрах в пакете, сообщил журналистам старший помощник...
2025-10-31T15:47:00+03:00
2025-10-31T15:47:00+03:00
2025-10-31T15:48:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052042069_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c190ac8a691d97a4ecb6a125d8a7b980.jpg
https://ria.ru/20251031/ekaterinburg-2052062101.html
екатеринбург
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052042069_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_84feb39541780253ddefb6d9c12007b1.jpg
происшествия, екатеринбург, россия, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
Голову женщины, убитой в лесопарке в Екатеринбурге, нашли в пакете
Голову женщины, убитой в лесопарке в Екатеринбурге, нашли в пакете в 200 метрах