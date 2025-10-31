Рейтинг@Mail.ru
Голову женщины, убитой в лесопарке в Екатеринбурге, нашли в пакете
15:47 31.10.2025 (обновлено: 15:48 31.10.2025)
Голову женщины, убитой в лесопарке в Екатеринбурге, нашли в пакете
происшествия
екатеринбург
россия
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
россия
происшествия, екатеринбург, россия, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
Работа полиции на месте обнаружения тела женщины в Юго-Западном лесопарке в Екатеринбурге
Работа полиции на месте обнаружения тела женщины в Юго-Западном лесопарке в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Свердловская полиция/Telegram
Работа полиции на месте обнаружения тела женщины в Юго-Западном лесопарке в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Голову женщины, тело которой нашли накануне в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, обнаружили в 200 метрах в пакете, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга.
По его данным, женщина была обезглавлена, подозреваемый в убийстве установлен.
"Личные вещи убитой, отчлененная голова находились в пакете, там же, в Юго-Западном лесопарке, приблизительно в 200 метрах от места обнаружения тела убитой", – сказал Шульга.
В четверг в региональных управлениях СК и МВД информировали, что голое тело женщины с признаками криминальной смерти найдено в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, недалеко от автозаправки, возбуждено уголовное дело об убийстве. Тело обнаружил екатеринбуржец, занимающийся по утрам пробежками в лесопарковой зоне. На пальце погибшей было кольцо.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СК установил подозреваемого в обезглавливании женщины в Екатеринбурге
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
