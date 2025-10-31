© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: с 2011 года в центре Москвы появилось 18 объектов культуры

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В центре Москвы с 2011 года за счет городского бюджета появилось 18 объектов культуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"С 2011 года в девяти районах Центрального административного округа появилось 18 объектов культуры общей площадью 97 тысяч квадратных метров. Они находятся в районах Хамовники, Басманный, Красносельский, Пресненский, Таганский, Тверской, Замоскворечье, Мещанский и Арбат. Здания и сооружения построены с применением передовых технологий и нестандартных архитектурных решений", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как уточняется в сообщении, больше проведенные в рамках городской инвестпрограммы работы коснулись зданий театров. С 2011 года построили и отремонтировали семь театров общей площадью свыше 39 тысяч квадратных метров. Среди них – театр Et Cetera, "Геликон-опера", Театр Олега Табакова, Музыкальный театр юного актера.