Ефимов: с 2011 года в центре Москвы появилось 18 объектов культуры
Ефимов: с 2011 года в центре Москвы появилось 18 объектов культуры - РИА Новости, 31.10.2025
Ефимов: с 2011 года в центре Москвы появилось 18 объектов культуры
31.10.2025

В центре Москвы с 2011 года за счет городского бюджета появилось 18 объектов культуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В центре Москвы с 2011 года за счет городского бюджета появилось 18 объектов культуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2011 года в девяти районах Центрального административного округа появилось 18 объектов культуры общей площадью 97 тысяч квадратных метров. Они находятся в районах Хамовники, Басманный, Красносельский, Пресненский, Таганский, Тверской, Замоскворечье, Мещанский и Арбат. Здания и сооружения построены с применением передовых технологий и нестандартных архитектурных решений", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, больше проведенные в рамках городской инвестпрограммы работы коснулись зданий театров. С 2011 года построили и отремонтировали семь театров общей площадью свыше 39 тысяч квадратных метров. Среди них – театр Et Cetera, "Геликон-опера", Театр Олега Табакова, Музыкальный театр юного актера.
На развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия столицы в 2026 году в бюджете Москвы заложены средства в размере 303,6 миллиарда рублей. Они будут вкладываться в инфраструктуру театров, музеев, библиотек, культурных центров и благоустройство парков, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин.