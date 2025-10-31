Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: с 2011 года в центре Москвы появилось 18 объектов культуры - РИА Новости, 31.10.2025
14:12 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/efimov-2052067228.html
Ефимов: с 2011 года в центре Москвы появилось 18 объектов культуры
Ефимов: с 2011 года в центре Москвы появилось 18 объектов культуры - РИА Новости, 31.10.2025
Ефимов: с 2011 года в центре Москвы появилось 18 объектов культуры
В центре Москвы с 2011 года за счет городского бюджета появилось 18 объектов культуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T14:12:00+03:00
2025-10-31T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
Ефимов: с 2011 года в центре Москвы появилось 18 объектов культуры

Ефимов: с 2011 года в Центральном округе Москвы появилось 18 объектов культуры

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В центре Москвы с 2011 года за счет городского бюджета появилось 18 объектов культуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2011 года в девяти районах Центрального административного округа появилось 18 объектов культуры общей площадью 97 тысяч квадратных метров. Они находятся в районах Хамовники, Басманный, Красносельский, Пресненский, Таганский, Тверской, Замоскворечье, Мещанский и Арбат. Здания и сооружения построены с применением передовых технологий и нестандартных архитектурных решений", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, больше проведенные в рамках городской инвестпрограммы работы коснулись зданий театров. С 2011 года построили и отремонтировали семь театров общей площадью свыше 39 тысяч квадратных метров. Среди них – театр Et Cetera, "Геликон-опера", Театр Олега Табакова, Музыкальный театр юного актера.
На развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия столицы в 2026 году в бюджете Москвы заложены средства в размере 303,6 миллиарда рублей. Они будут вкладываться в инфраструктуру театров, музеев, библиотек, культурных центров и благоустройство парков, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин.
Ефимов: в районах Рязанский и Вешняки построят жилье с инфраструктурой
