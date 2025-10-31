© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: в районах Рязанский и Вешняки построят жилье с инфраструктурой

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жилье и объекты инфраструктуры построят по программе комплексного развития территорий в московских районах Рязанский и Вешняки, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

По его словам, на территории площадью более 11 гектаров возведут 237,6 тысячи квадратных метров недвижимости.

"Основная часть застройки, около 203 тысяч "квадратов", придется на жилье, которое возведут в 1-м Вешняковском проезде и на улице Юности. В шаговой доступности от новостроек появятся и объекты инфраструктуры. В результате реализации проекта КРТ будет создано более 1,2 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении указывается, что строительство будет вестись в 1-м Вешняковском проезде, улице Юности и Аллее Первой Маевки. Среди инфраструктурных объектов в том числе будет физкультурно-оздоровительный комплекс почти на 7 тысяч "квадратов".