Ефимов: в районах Рязанский и Вешняки построят жилье с инфраструктурой - РИА Новости, 31.10.2025
09:06 31.10.2025
Ефимов: в районах Рязанский и Вешняки построят жилье с инфраструктурой
Ефимов: в районах Рязанский и Вешняки построят жилье с инфраструктурой - РИА Новости, 31.10.2025
Ефимов: в районах Рязанский и Вешняки построят жилье с инфраструктурой
Жилье и объекты инфраструктуры построят по программе комплексного развития территорий в московских районах Рязанский и Вешняки, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:06:00+03:00
2025-10-31T09:06:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в районах Рязанский и Вешняки построят жилье с инфраструктурой

Ефимов: в районах Рязанский и Вешняки построят жилье с инфраструктурой по КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жилье и объекты инфраструктуры построят по программе комплексного развития территорий в московских районах Рязанский и Вешняки, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, на территории площадью более 11 гектаров возведут 237,6 тысячи квадратных метров недвижимости.
"Основная часть застройки, около 203 тысяч "квадратов", придется на жилье, которое возведут в 1-м Вешняковском проезде и на улице Юности. В шаговой доступности от новостроек появятся и объекты инфраструктуры. В результате реализации проекта КРТ будет создано более 1,2 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что строительство будет вестись в 1-м Вешняковском проезде, улице Юности и Аллее Первой Маевки. Среди инфраструктурных объектов в том числе будет физкультурно-оздоровительный комплекс почти на 7 тысяч "квадратов".
В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ, затрагивающих редевелопмент 4,2 тысячи гектаров земли.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Ефимов: Центральный московский ипподром готов на 37%
30 октября, 14:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
