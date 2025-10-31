https://ria.ru/20251031/efimov-2051917366.html
Ефимов: в районах Рязанский и Вешняки построят жилье с инфраструктурой
Ефимов: в районах Рязанский и Вешняки построят жилье с инфраструктурой - РИА Новости, 31.10.2025
Ефимов: в районах Рязанский и Вешняки построят жилье с инфраструктурой
Жилье и объекты инфраструктуры построят по программе комплексного развития территорий в московских районах Рязанский и Вешняки, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:06:00+03:00
2025-10-31T09:06:00+03:00
2025-10-31T09:06:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_ae9913dd6e51ab3b22498ef263b2f52c.png
https://ria.ru/20251030/efimov-2051823303.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f66241734498907c16760763d84ac89e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в районах Рязанский и Вешняки построят жилье с инфраструктурой
Ефимов: в районах Рязанский и Вешняки построят жилье с инфраструктурой по КРТ
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жилье и объекты инфраструктуры построят по программе комплексного развития территорий в московских районах Рязанский и Вешняки, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, на территории площадью более 11 гектаров возведут 237,6 тысячи квадратных метров недвижимости.
"Основная часть застройки, около 203 тысяч "квадратов", придется на жилье, которое возведут в 1-м Вешняковском проезде и на улице Юности. В шаговой доступности от новостроек появятся и объекты инфраструктуры. В результате реализации проекта КРТ будет создано более 1,2 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что строительство будет вестись в 1-м Вешняковском проезде, улице Юности и Аллее Первой Маевки. Среди инфраструктурных объектов в том числе будет физкультурно-оздоровительный комплекс почти на 7 тысяч "квадратов".
В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ, затрагивающих редевелопмент 4,2 тысячи гектаров земли.