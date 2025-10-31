Число пострадавших в крупном ДТП с трамваем в Туле выросло до 25

ТУЛА, 31 окт – РИА Новости. Число пострадавших при столкновении трамвая с двумя маршрутными такси и двумя легковыми автомобилями на Пролетарском мосту в Туле увеличилось до 25, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"По уточненной информации, в результате ДТП пострадали 25 человек. Детей среди них нет. Четверо из пострадавших погибли до прибытия скорой помощи", - говорится в сообщении.