Число пострадавших в крупном ДТП с трамваем в Туле выросло до 25

ТУЛА, 31 окт – РИА Новости. Число пострадавших при столкновении трамвая с двумя маршрутными такси и двумя легковыми автомобилями на Пролетарском мосту в Туле увеличилось до 25, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Утром в пятницу в результате схода трамвая с рельс произошло ДТП с участием трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей, в результате которого погибли четыре человека. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что предварительно, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Детей среди погибших и пострадавших нет. СУСК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
"По уточненной информации, в результате ДТП пострадали 25 человек. Детей среди них нет. Четверо из пострадавших погибли до прибытия скорой помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас 21 пострадавшему оказывают необходимую помощь в лечебных учреждениях Тульской области, их состояние находится на контроле регионального министерства здравоохранения.