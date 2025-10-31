Рейтинг@Mail.ru
В Туле четыре человека погибли в массовом ДТП
08:52 31.10.2025 (обновлено: 08:57 31.10.2025)
В Туле четыре человека погибли в массовом ДТП
В Туле четыре человека погибли в массовом ДТП
происшествия, тула
Происшествия, Тула

В Туле четыре человека погибли в массовом ДТП

© МЧС РоссииПоследствия массового ДТП в Туле
Последствия массового ДТП в Туле
© МЧС России
Последствия массового ДТП в Туле
ТУЛА, 31 окт — РИА Новости. В Туле четыре человека погибли при столкновении трамвая, двух маршруток и двух легковых автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
"Число погибших увеличилось до четырех", — сказал собеседник агентства.
По последним данным, еще как минимум 19 человек получили ранения.
Инцидент произошел в 7:30 мск на Пролетарском мосту. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.
