https://ria.ru/20251031/dtp-2052008532.html
В Туле четыре человека погибли в массовом ДТП
В Туле четыре человека погибли в массовом ДТП - РИА Новости, 31.10.2025
В Туле четыре человека погибли в массовом ДТП
В Туле четыре человека погибли при столкновении трамвая, двух маршруток и двух легковых автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T08:52:00+03:00
2025-10-31T08:52:00+03:00
2025-10-31T08:57:00+03:00
происшествия
тула
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052008826_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_3b2434ae48f102dc76958f463cb8b265.jpg
https://ria.ru/20251031/dtp-2051999923.html
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052008826_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1bcbb19c7bc6fb142052d41e42f77c5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула
ТУЛА, 31 окт — РИА Новости. В Туле четыре человека погибли при столкновении трамвая, двух маршруток и двух легковых автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
"Число погибших увеличилось до четырех", — сказал собеседник агентства.
По последним данным, еще как минимум 19 человек получили ранения.
Инцидент произошел в 7:30 мск на Пролетарском мосту. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.