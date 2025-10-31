Рейтинг@Mail.ru
В Москве за день выпало ведро дождевой воды на квадратный метр - РИА Новости, 31.10.2025
19:38 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/dozhd-2052195999.html
В Москве за день выпало ведро дождевой воды на квадратный метр
В Москве за день выпало ведро дождевой воды на квадратный метр - РИА Новости, 31.10.2025
В Москве за день выпало ведро дождевой воды на квадратный метр
Ведро дождевой воды на квадратный метр выпало за пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 31.10.2025
В Москве за день выпало ведро дождевой воды на квадратный метр

Тишковец: ведро дождевой воды выпало за день на квадратный метр московских улиц

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ведро дождевой воды на квадратный метр выпало за пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Ведро дождевой воды выпало за день на метр квадратный московских улиц. За последние 12 часов в Москве, на опорной метеостанции ВДНХ, в осадкомер попало 9 миллиметров дождя, на Балчуге и Бутово - по 10 миллиметров при месячной норме 70 миллиметров", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что в Подмосковье больше всего выпало в Михайловском, Серпухове, Кашире - 12 миллиметров, Наро-Фоминске, Мелихово - 13 миллиметров.
"Надежда есть". Какая погода будет в ноябре
28 октября, 18:56
"Надежда есть". Какая погода будет в ноябре
28 октября, 18:56
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)СерпуховЕвгений Тишковец
 
 
