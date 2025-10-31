https://ria.ru/20251031/dozhd-2052195999.html
В Москве за день выпало ведро дождевой воды на квадратный метр
Ведро дождевой воды на квадратный метр выпало за пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 31.10.2025
