05:48 31.10.2025
США продолжают печатать доллары, несмотря на шатдаун
США продолжают печатать доллары, несмотря на шатдаун
Бюро гравировки и печати (ВЕР) США не прекращало выпуск долларов из-за перебоев в работе правительства, которое не функционирует уже месяц, деньги на... РИА Новости, 31.10.2025
экономика
сша
техас
дональд трамп
федеральная резервная система сша
экономика, сша, техас, дональд трамп, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Техас, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
США продолжают печатать доллары, несмотря на шатдаун

Бюро гравировки и печати США выпускает доллары, несмотря на шатдаун

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Купюры долларов США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Бюро гравировки и печати (ВЕР) США не прекращало выпуск долларов из-за перебоев в работе правительства, которое не функционирует уже месяц, деньги на предприятии в Вашингтоне печатают круглосуточно пять дней в неделю, сообщили РИА Новости на производстве.
Заканчивается месяц без согласованного бюджета. Многие учреждения закрыты, сотни тысяч человек остаются без зарплаты. В это время в самом центре Вашингтона, как передает корреспондент РИА Новости, продолжают печатать деньги. На предприятии работают 1000 человек круглосуточно, пять дней в неделю, отметили в структуре. Производство разделено, им заняты несколько этажей. К долларам в бюро относятся как к продукту, обещая высококачественное исполнение.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Лавров прокомментировал ситуацию с долларом
15 октября, 18:23
"Не было ни одного дня в истории, чтобы работа полностью останавливалась", - сказали агентству на предприятии.
Технические проблемы могут приводить к перерывам в несколько часов, но они локальны, а незатронутые отделы продолжают работать, объяснил собеседник агентства.
Производство партии занимает около двух недель, девять дней из которых купюры сохнут. Итогом работы становятся 300 миллионов долларов новыми банкнотами разных номиналов. В станок единовременно загружают 1000 листов на 6,4 миллиона долларов.
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Стало известно, сколько экономика США может потерять из-за шатдауна
дополняется ...
Бюро остается одной из немногих структур, которая работает в условиях перебоев в финансировании правительства. На предприятие пускают посетителей и проводят экскурсии, показывают упаковки денег и рассказывают о процессе производства денег. Всю технологию не знает никто: информация разделена между отделами из соображений безопасности. Гостям самой дорогой в мире печатной мастерской показывают в среднем 100 миллионов долларов, упакованных и готовых к отправке: снимать фото и видео нельзя, а производство находится за защитным стеклом, на нижних уровнях от зрителя.
Расходы на производство формируют стоимость чернил и бумаги, станков и их ремонта, а также оплата задействованных в процессе специалистов, у которых должно быть от десяти лет инженерного опыта, чтобы контролировать сложное оборудование.
"Себестоимость одной долларовой банкноты составляет семь центов. Купюра в 100 долларов обходится в 17 центов... ВЕР печатает миллиарды долларов, которые отправляет Федеральной резервной системе. ФРС работает в качестве Центробанка, обеспечивая нужное количество наличных денег", - уточнили агентству на производстве.
Деньги печатаются на двух предприятиях в Вашингтоне и Техасе примерно поровну.
Правительство США формально прекратило работу с 1 октября. Нынешние перебои стали вторыми по длительности в истории. Антирекорд также принадлежит администрации американского президента Дональда Трампа: в январе 2019 года закончился 35-дневный шатдаун. Сотни тысяч бюджетных работников не получили зарплату, порядка 1,5 миллионов получили неполную. Если бюджет правительства Соединенных Штатов не согласуют до 5 ноября, то нынешние перебои станут самыми длительными.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите руководителей стран Азиатско -Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп заявил, что экономика США переживает революцию
29 октября, 07:32
 
ЭкономикаСШАТехасДональд ТрампФедеральная резервная система США
 
 
