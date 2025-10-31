Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ямала оценил ход восстановления подшефных городов и поселков ДНР
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
13:59 31.10.2025
Губернатор Ямала оценил ход восстановления подшефных городов и поселков ДНР
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов с рабочим визитом посетил Донецкую Народную Республику, где оценил восстановительные работы, проводимые ямальскими... РИА Новости, 31.10.2025
ямало-ненецкий автономный округ
авдеевка
ямал
донецкая народная республика
дмитрий артюхов
денис пушилин
авдеевка
ямал
донецкая народная республика
Губернатор Ямала оценил ход восстановления подшефных городов и поселков ДНР

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
САЛЕХАРД, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов с рабочим визитом посетил Донецкую Народную Республику, где оценил восстановительные работы, проводимые ямальскими специалистами в Авдеевке, Волновахе и селах Никольское и Владимировка, сообщает правительство ЯНАО.
В ДНР Дмитрий Артюхов встретился с главой республики Денисом Пушилиным. Они вместе обсудили итоги работ и дальнейшее сотрудничество регионов.
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Губернатор Ямала поделился кадровой политикой в сфере АПК
29 октября, 20:40
29 октября, 20:40
"Насыщенный рабочий день в Донецкой Народной Республике. Вместе с главой Денисом Пушилиным вручили жителям Авдеевки ключи от отремонтированных квартир. Летом прошлого года Ямалу поручили восстановить здесь несколько домов и административный центр – задача стояла большая и сложная, но мы справились с ней за год с небольшим. Все знают, насколько сильные разрушения претерпела Авдеевка, но тем не менее жизнь в город возвращается", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО.
По словам Дениса Пушилина, приведенным в сообщении, в Авдеевке необходимо сначала создать базовые условия для жизни, прежде чем приступить к системному восстановлению города, которое начнётся тогда, когда линия фронта значительно отдалится.
В Никольском, по данным властей, губернатор посетил Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, который около двух лет находился на первой линии фронта и сильно пострадал от обстрелов. Отмечается, что Ямал в ближайшее время начнет восстановление старейшего Васильевского храма. После глава региона посетил село Владимировка, где округ поможет с восстановлением домов.
В Волновахе Дмитрий Артюхов оценил дорожные работы и благоустройство территорий. Проект обустройства Летнего парка, площадь которого составляет 13 тысяч квадратных метров, реализован за два года за счет средств федерального и окружного бюджетов силами ямальских строителей. Там смонтировали детские площадки, появились воркаут-зона, фонтан, амфитеатр с трибунами, зеркальный лабиринт. Также было обновлено освещение и установлена система видеонаблюдения.
Специалисты "Ямалкоммунэнерго" отчитались о запуске отопительного сезона в Волновахском муниципальном округе. Они выполнили более 350 заявок на ремонт и восстановление сетей тепло- и водоснабжения, а также 75 заявок по котельным. Заменено более 16 километров трубопровода в системах тепловодоснабжения.
Салехард - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Итоги сезона благоустройства подвели на Ямале
30 октября, 16:00
30 октября, 16:00
 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Авдеевка, Ямал, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Артюхов, Денис Пушилин
 
 
