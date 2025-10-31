Губернатор Ямала оценил ход восстановления подшефных городов и поселков ДНР

САЛЕХАРД, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов с рабочим визитом посетил Донецкую Народную Республику, где оценил восстановительные работы, проводимые ямальскими специалистами в Авдеевке, Волновахе и селах Никольское и Владимировка, сообщает правительство ЯНАО.

В ДНР Дмитрий Артюхов встретился с главой республики Денисом Пушилиным. Они вместе обсудили итоги работ и дальнейшее сотрудничество регионов.

"Насыщенный рабочий день в Донецкой Народной Республике. Вместе с главой Денисом Пушилиным вручили жителям Авдеевки ключи от отремонтированных квартир. Летом прошлого года Ямалу поручили восстановить здесь несколько домов и административный центр – задача стояла большая и сложная, но мы справились с ней за год с небольшим. Все знают, насколько сильные разрушения претерпела Авдеевка, но тем не менее жизнь в город возвращается", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО.

По словам Дениса Пушилина, приведенным в сообщении, в Авдеевке необходимо сначала создать базовые условия для жизни, прежде чем приступить к системному восстановлению города, которое начнётся тогда, когда линия фронта значительно отдалится.

В Никольском, по данным властей, губернатор посетил Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, который около двух лет находился на первой линии фронта и сильно пострадал от обстрелов. Отмечается, что Ямал в ближайшее время начнет восстановление старейшего Васильевского храма. После глава региона посетил село Владимировка, где округ поможет с восстановлением домов.

В Волновахе Дмитрий Артюхов оценил дорожные работы и благоустройство территорий. Проект обустройства Летнего парка, площадь которого составляет 13 тысяч квадратных метров, реализован за два года за счет средств федерального и окружного бюджетов силами ямальских строителей. Там смонтировали детские площадки, появились воркаут-зона, фонтан, амфитеатр с трибунами, зеркальный лабиринт. Также было обновлено освещение и установлена система видеонаблюдения.