МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил ведущие западные СМИ в искажении фактов об экономическом состоянии России, Евросоюза и Великобритании, его позицию поддержал искусственный интеллект Grok.

В поисках поддержки своей позиции спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами обратился к встроенной в соцсеть ИИ-модели Grok, которая подтвердила, что факты, изложенные в речи Дмитриева, в целом соответствуют действительности.