МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил ведущие западные СМИ в искажении фактов об экономическом состоянии России, Евросоюза и Великобритании, его позицию поддержал искусственный интеллект Grok.
Дмитриев в среду, выступая в Институте инициативы по будущим инвестициям, заявил о превосходстве российской экономики. Институт инициативы по будущим инвестициям — международная инвестиционная конференция, часто называемая "Давос в пустыне", которая ежегодно проводится в Саудовской Аравии.
"Факты: Россия значительно превосходит ЕС и Великобританию по большинству ключевых экономических показателей. Почему ведущие западные СМИ говорят вам обратное?" — написал Дмитриев в социальной сети Х.
В поисках поддержки своей позиции спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами обратился к встроенной в соцсеть ИИ-модели Grok, которая подтвердила, что факты, изложенные в речи Дмитриева, в целом соответствуют действительности.