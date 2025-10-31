Рейтинг@Mail.ru
Grok поддержал позицию Дмитриева - РИА Новости, 31.10.2025
03:05 31.10.2025 (обновлено: 05:43 31.10.2025)
Grok поддержал позицию Дмитриева
Grok поддержал позицию Дмитриева - РИА Новости, 31.10.2025
Grok поддержал позицию Дмитриева
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил ведущие западные СМИ в искажении фактов об экономическом состоянии России, Евросоюза и Великобритании, его позицию поддержал...
2025-10-31T03:05:00+03:00
2025-10-31T05:43:00+03:00
экономика
россия
великобритания
саудовская аравия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
россия
великобритания
саудовская аравия
экономика, россия, великобритания, саудовская аравия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
Экономика, Россия, Великобритания, Саудовская Аравия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз
Grok поддержал позицию Дмитриева

Grok поддержал позицию Дмитриева об искажении фактов об экономике РФ

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил ведущие западные СМИ в искажении фактов об экономическом состоянии России, Евросоюза и Великобритании, его позицию поддержал искусственный интеллект Grok.
Дмитриев в среду, выступая в Институте инициативы по будущим инвестициям, заявил о превосходстве российской экономики. Институт инициативы по будущим инвестициям — международная инвестиционная конференция, часто называемая "Давос в пустыне", которая ежегодно проводится в Саудовской Аравии.
"Факты: Россия значительно превосходит ЕС и Великобританию по большинству ключевых экономических показателей. Почему ведущие западные СМИ говорят вам обратное?" — написал Дмитриев в социальной сети Х.
В поисках поддержки своей позиции спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами обратился к встроенной в соцсеть ИИ-модели Grok, которая подтвердила, что факты, изложенные в речи Дмитриева, в целом соответствуют действительности.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Дмитриев предположил, почему ЕС запретил экспорт унитазов в Россию
Вчера, 16:22
 
ЭкономикаРоссияВеликобританияСаудовская АравияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
