ФСБ задержала диверсанта из Коми, пытавшегося уехать воевать на Украину
Диверсант из Коми, пытавшийся уехать на Украину воевать против ВС РФ, задержан в поезде, следовавшем в Белгород, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:57:00+03:00
происшествия
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
россия
Задержание диверсанта из Коми, следовавшего в Белгород на поезде
Силовики задержали в поезде, следовавшем в Белгород, диверсанта из Коми, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать против России, сообщили в ФСБ.
ФСБ задержала диверсанта из Коми, пытавшегося уехать воевать на Украину
