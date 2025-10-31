Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала диверсанта из Коми, пытавшегося уехать воевать на Украину - РИА Новости, 31.10.2025
09:57 31.10.2025 (обновлено: 22:55 31.10.2025)
ФСБ задержала диверсанта из Коми, пытавшегося уехать воевать на Украину
ФСБ задержала диверсанта из Коми, пытавшегося уехать воевать на Украину
Диверсант из Коми, пытавшийся уехать на Украину воевать против ВС РФ, задержан в поезде, следовавшем в Белгород, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:57:00+03:00
2025-10-31T22:55:00+03:00
2025
Задержание диверсанта из Коми, следовавшего в Белгород на поезде
Силовики задержали в поезде, следовавшем в Белгород, диверсанта из Коми, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать против России, сообщили в ФСБ.
происшествия, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала диверсанта из Коми, пытавшегося уехать воевать на Украину

ФСБ задержала в поезде планировавшего воевать против ВС РФ диверсанта из Коми

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Диверсант из Коми, пытавшийся уехать на Украину воевать против ВС РФ, задержан в поезде, следовавшем в Белгород, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Печоры, подозреваемого в государственной измене", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурант, поддерживая киевский режим, решил вступить в террористическую организацию для участия в диверсионной деятельности и планировал выезд на Украину для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил. Через Telegram он передал свои данные куратору этой организации и выполнил разведывательное задание, связанное с объектом стратегической инфраструктуры в Печоре.
"В июне 2025 года при следовании железнодорожным транспортом по маршруту г. Печора – г. Белгород с целью перехода на территорию Украины фигурант задержан сотрудниками органа безопасности", - добавили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК России, включая государственную измену и участие в террористической деятельности, что может привести к пожизненному заключению.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
ФСБ предотвратила готовившийся спецслужбами Украины теракт в Крыму
28 октября, 09:53
 
ПроисшествияУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
