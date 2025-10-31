Российские силовики рассказали о росте числа случаев дезертирства в ВСУ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Количество дезертирующих из ВСУ продолжает расти, действовавшая до конца лета программа по их возвращению полностью провалилась, и теперь на Украине выдвигаются идеи об ужесточении наказания за самовольное оставление части, вплоть до ареста имущества, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ , самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий. В середине сентября источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что только 10% дезертиров из ВСУ воспользовались действовавшим до конца августа законом.

"В ВСУ растет число случаев самовольного оставления части. Сентябрь стал вторым по количеству случаев самовольного оставления части в украинской армии за весь период СВО. Программа по декриминализации дезертирства полностью провалилась", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на этом фоне киевский режим хочет ужесточить наказание для дезертиров и арестовывать их имущество.

"С инициативой выступил нардеп (депутат Рады Руслан - ред.) Горбенко, предложивший соответствующий законопроект, что вызвало гнев у военнослужащих ВСУ... Чиновники киевского режима не желают разбираться с причинами дезертирства, вместо этого власть идет по простому пути ужесточения наказания", - сказал представитель силовых структур.

В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые восемь месяцев 2025 года в ВСУ, с февраля 2022 года их было уже более 265 тысяч.