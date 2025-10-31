Рейтинг@Mail.ru
13:35 31.10.2025
2025
украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Российские силовики рассказали о росте числа случаев дезертирства в ВСУ

Киев хочет ужесточить наказание для дезертиров из ВСУ

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Количество дезертирующих из ВСУ продолжает расти, действовавшая до конца лета программа по их возвращению полностью провалилась, и теперь на Украине выдвигаются идеи об ужесточении наказания за самовольное оставление части, вплоть до ареста имущества, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий. В середине сентября источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что только 10% дезертиров из ВСУ воспользовались действовавшим до конца августа законом.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
ВСУ уничтожили девять своих солдат, сдававшихся в плен у Петропавловки
30 октября, 12:38
"В ВСУ растет число случаев самовольного оставления части. Сентябрь стал вторым по количеству случаев самовольного оставления части в украинской армии за весь период СВО. Программа по декриминализации дезертирства полностью провалилась", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на этом фоне киевский режим хочет ужесточить наказание для дезертиров и арестовывать их имущество.
"С инициативой выступил нардеп (депутат Рады Руслан - ред.) Горбенко, предложивший соответствующий законопроект, что вызвало гнев у военнослужащих ВСУ... Чиновники киевского режима не желают разбираться с причинами дезертирства, вместо этого власть идет по простому пути ужесточения наказания", - сказал представитель силовых структур.
В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые восемь месяцев 2025 года в ВСУ, с февраля 2022 года их было уже более 265 тысяч.
В марте депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях. В августе Скороход сообщала, что число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам.
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал, почему не хочет возвращаться на Украину
29 октября, 05:36
 
УкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
