День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября. История возникновения памятной даты, почему она так важна для России и традиции празднования — в материале РИА Новости.

День народного единства

День народного единства — это государственный праздник Российской Федерации, который символизирует нерушимое единство многонационального народа России.

История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемого Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.

Когда отмечают

Празднование Дня народного единства официально закреплено за 4 ноября. В 2025 году дополнительный выходной выпадает на 3 ноября, которое переносится с субботы 1 ноября. Таким образом, россияне отдыхают три дня подряд — 2, 3 и 4 ноября.

Выходные

В ноябре 2025 года насчитывается 30 дней, из которых 19 — рабочие, а 11 — праздничные и выходные. Примечательно, что рабочая неделя перед праздничным днями — длинная: она охватывает период с 27 октября по 1 ноября. При этом рабочий день в субботу будет сокращен.

Те, кто планирует более продолжительный отдых, могут воспользоваться возможностью взять отпуск с 5 по 7 ноября — так длительность каникул удастся увеличить до девяти дней.

История праздника

День народного единства возник как память об освобождении Москвы и восстановлении российской государственности после тяжелого периода Смуты.

Смутное время и освобождение Москвы

С кончиной царя Федора Иоанновича в 1598 году завершилась эпоха правления Рюриковичей. Государство наполнилось внутренними конфликтами, появились самозванцы, началось активное вмешательство в дела России со стороны иностранных государств. В это время польские войска овладели Смоленском и Москвой, а в Кремле обосновался польский военный контингент.

© Public domain Битва князя Пожарского с гетманом Ходкевичем под Москвой. Репродукция © Public domain Битва князя Пожарского с гетманом Ходкевичем под Москвой. Репродукция

В 1611 году в Нижнем Новгороде зародилась инициатива по формированию второго народного ополчения. Во главе движения встал земский староста Кузьма Минин, а руководство военными действиями взял на себя князь Дмитрий Пожарский.

К осени 1612 года ополченцы сумели захватить Китай-город и освободить Москву от захватчиков. Этот триумф стал олицетворением сплоченности народа и ознаменовал собой возрождение российского государства.

Роль Минина и Пожарского в истории России

В смутные времена Кузьма Минин обратился к жителям Нижнего Новгорода с призывом внести свой вклад в создание ополчения, а Дмитрий Пожарский сумел сплотить рассеянные по стране отряды и возглавить поход на столицу. Их имена навсегда вписаны в историю как олицетворение служения Отечеству и непоколебимой доблести.

В 1818 году на Красной площади появился монумент в честь народных героев. Спустя почти два века, в 2005 году, в Нижнем Новгороде появилась его полная копия.

Возрождение праздника в России

В эпоху Советского Союза 4 ноября не отмечалось как праздник — вместо него праздновали День Октябрьской революции 7 ноября. Однако в 2004 году благодаря усилиям Межрелигиозного совета России исторический праздник был возрожден, и начиная с 2005 года россияне получили новый праздничный выходной – День народного единства.

Как отмечают День народного единства

Четвертое ноября отмечается с большим размахом: повсеместно организуются разнообразные мероприятия – от официальных церемоний и массовых шествий до ярких концертов и парадов. В православных церквях и храмах в этот день проводятся богослужения, посвященные Казанской иконе Божией Матери.

Официальные мероприятия

Центральные торжественные мероприятия разворачиваются в Москве и Нижнем Новгороде. В столице глава государства по устоявшейся традиции почтит память Минина и Пожарского, возложив венок к их монументу на Красной площади. В рамках праздника организуются торжественные приемы, церемонии награждения и выставочные проекты, которые знакомят посетителей с ключевыми вехами истории национального единения.

Государственные церемонии и концерты

По всей стране в различных регионах организуются мероприятия, проникнутые духом патриотизма, проводятся фестивали, устраиваются музыкальные концерты и спортивные состязания. В Москве на территории ВДНХ разворачиваются масштабные исторические фестивали, а Нижний Новгород радует жителей и гостей яркими ярмарками и увлекательными культурными реконструкциями.

Символы и памятные места

Ниже – краткая информация о наиболее важных символах Дня народного единства.

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади

Это главный символ праздника, установленный в благодарность народу, спасшему Отечество.

Собор Казанской иконы Божией Матери

Храм, расположенный на Красной площади, был воздвигнут в память об иконе, которая стала духовным знаменем народного ополчения. В тридцатые годы прошлого столетия он был уничтожен, однако впоследствии его воссоздали. Начиная с 1990-х годов храм приобрел статус одного из наиболее значимых православных символов Российской Федерации.

Мемориалы в Нижнем Новгороде

Город Нижний Новгород прочно вписан в летопись истории народного ополчения. В нем сосредоточены многочисленные памятники и музейные комплексы, которые хранят память об этом дне. Именно на площади Народного единства каждый год разворачиваются ключевые праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства.

© РИА Новости / Роман Владимиров Девушки у инсталляции, составленной из нескольких тысяч портретов жителей Нижнего Новгорода, в виде картины Константина Маковского "Воззвание Минина к народу", установленной в честь Дня народного единства на центральной площади у памятника Козьме Минину © РИА Новости / Роман Владимиров Девушки у инсталляции, составленной из нескольких тысяч портретов жителей Нижнего Новгорода, в виде картины Константина Маковского "Воззвание Минина к народу", установленной в честь Дня народного единства на центральной площади у памятника Козьме Минину

Интересные факты

Ниже — несколько интересных фактов, связанных с Днем народного единства.