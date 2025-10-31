Демин установил уникальное достижение в НБА

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), начавшим карьеру в лиге с 20 трехочковых бросков без единой попытки совершить двухочковый, сообщает журналист Бен Андерсон в социальной сети X.
За четыре игры регулярного чемпионата он совершил 22 броска, все они пришлись из-за трехочковой дуги.. Из них россиянин реализовал девять.
Ранее главный тренер "Бруклина" Жорди Фернандес заявил, что Демину следует играть более агрессивно и прорываться в трехсекундную зону.
Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. Ранее спортсмен установил рекорд результативности среди россиян в дебютной игре в НБА, набрав 14 очков в матче против "Шарлотт Хорнетс" (117:136) в ночь на 23 октября.
Тренер "Бруклина" призвал Демина играть агрессивнее
30 октября, 09:34